Karl Senior (11/2018)

11. september ble Karl Senior overlevert fra Moen Marin AS til Seløy Sjøfarm AS, Herøy. Servicebåten er ver ftets byggenummer 197. Konstruk-sjonstegninger er fra NavArch.

Siden midten av 70-tallet har det familiedrevne oppdrettsselskapet produsert sunn laks i friskt sjøvann på Helgelandskysten. Selskapet som har sin base på Herøy er en viktig arbeidsgiver i lokalsamfunnet og er en utviklingsorientert bedrift som er opptatt av å være i front innen nyskaping og modernisering, heter det i en pressemelding.

STORE FORVENTNINGER

Karl Senior er den andre båtleveransen fra Moen Marin til Seløy Sjøfarm. Oppdrettskatamaranen er oppkalt etter Karl Jakobsen, bestefaren til brødrene Jakobsen som driver Seløy Sjøfarm i dag.

– Vi har store forventninger til båten. Vi er opptatt av at de ansatte skal ha en trygg arbeidsplass. Båten ser ut til å være perfekt både til oppdragene den skal utføre og som et sikkert arbeidsfartøy for de ansatte. Vi er svært fornøyd med det ferdige produktet, sier Jan Erik Jakobsen, i pressemeldingen.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av to Nogva Scania DI13 71M-motorer som yter 380 hk hver ved 2100 o/min, girsystem av type HC168 samt firebladet vribart propellanlegg. Generatoren er av type John Deere 4045TFM50 og yter 57 kW. En sidepropell av type ST45-50 på 50 hk, er levert av PMH AS. EPC-manøvrering er også levert av PMH.

DEKK

På dekk er det montert en radiostyrt Palfinger-kran av type PK41002(M)G med et maksimalt løftemoment på 38,2 tonnmeter. Tre capstaner med kapasitet på henholdsvis åtte tonn, tre tonn og to tonn, kommer fra Tenfjord Industrier AS.

DIVERSE

Fartøyet er utstyrt med helisolert maskinrom, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold og desinfisering, helsveiset spant for økt styrke og soliditet samt brede skrog som gir svært god stabilitet og oppdrift. Av utrustning kan systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen-brannslukking i maskinrom, og to redningsfartøy med plass til seks personer hver nevnes.