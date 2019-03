Kim Eirik (03/2019)

Kim Eirik ble 4. januar overlevert fra Moen Marin AS til Egil Kristoffersen & Sønner, Straumsjøen. Fartøyet er verftets byggenummer 223. NabCat-designet er fra Marin Design AS.

Arbeidskatamaranen Kim Eirik er siste tilskudd til flåten av arbeidsbåter til Egil Kristoffersen & Sønner. Teknisk leder Jørn Arntun forteller at Kim Eirik primært skal benyttes som røkterbåt i en ny og værutsatt lokalitet ved Gaukværøy på Yttersiden av øya Bø i Nordland.

SERTIFISERT FOR SLEP

– Moen Marin var et klart valg da vi skulle gå til anskaffelse av et nytt fartøy. I april 2017 fikk vi levert et nybygg fra Moen Marin som vi er svært fornøyd med. Båten er tegnet, dimensjonert og solid bygget for å tåle krevende værforhold. For oss er det viktig at de ansatte har en trygg og god arbeidsplass, og Kim Eirik innfrir til våre forventninger, forteller Arntun. I tillegg til standard godkjenning, er nybygget sertifisert til slep. Båten er utstyrt med egen høytrykksvasker for fersk-og sjøvann med desinfiseringsutstyr, alarmsystemer for vannintrenging og brann samt to redningsflåter.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med to 380 hestekrefters Scania-motorer fra Nogva Motorfabrikk AS, av type DI13. Firebladet, vribart propellanlegg, generator av type Nanni QLS32T og gir av type HC168 er også levert fra Nogva.

DEKK

Et romslig arbeidsdekk er utstyrt med en PK 41002 helrsoterende kran fra Palfinger, med en 3,5 tonns vinsj samt capstaner fra Tenfjord Industrier AS, på henholdsvis tre og fem tonn. Høytrykksspyleren kommer også fra Tenfjord Industrier. MB Hydraulikk AS har levert en slepevinsj på 15 tonn.

DIVERSE

Katamaranen er utstyrt med TimeZero-kartsystem, inkludert radar og ekkolodd, fra Furuno. Brannslukkingsanlegg er med Inergen-gass, fra Tyco Fire & Integrated Solutions AS.