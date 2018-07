Kindvik (07/2018)

Kindvik ble 4. juni overlevert fra Nor-Dan Marine AS til Eivind Martinius Pettersen, Nervei. Fiskebåten er verftets byggenummer 98, og er av type Nor-Dan Speedsjark 35.

Kindvik er bygget etter norske regler for merkeregistrerte fiskefartøy over seks meter, og brukes til garn-,

line- og juksafiske. Fartøyet er av den oppgraderte modellen til verftets Nor-Dan 35, med et bredere styrehus. Båttypen holder seg stadig populær, og Nor-Dan leverte et nesten identisk fartøy, Cristina-R, bare noen uker før Kindvik. Flere nybygg av samme type står i ordreboken.

MASKINERI

Universal Diesel AS har levert en Cat-hovedmotor på 425 hk. ZF 286-gir med cruisecommand og elektronisk sluresystem med to styreposisjoner, samt baugthruster, er levert av KGK AS. Hydraulisk anlegg levert av Egil Eng & CO/AC- Marine.

DEKK

Aluminiumsrekker på dekk er levert av Suntec AS. AJ-Drift AS har levert båtens master, luker og garnbinge.

ELEKTRONIKK

Kindvik har komplett navigasjon fra Simrad levert av Navico AS. Fartøyet har blant annet Simrad NSS Evo3- kartplotter, 4G-radar i takkonsoll, to Simrad M19-skjermer i dashbord, Simrad AP60 autopilot, og AD 80 interface til thruster. AC-Marine AS har foretatt all elektrisk og teknisk installasjon om bord. Pro Nav AS har levert zipwake og et Fusion-musikkanlegg.