Kinsarvik (09/2019)

Kinsarvik ble 9. juli overlevert fra Oma Baatbyggeri AS til Boreal Sjø AS, Hammerfest. Designet heter Oma 45m eFerry, og ferja er verftets byggenummer 540.

Kinsarvik representerer et nytt kapittel for Oma Baatbyggeri, da dette er verftets første elektriske fartøy. Fartøyet skal settes i drift på strekningen Kinsarvik-Utne i Hordaland fra 1. januar 2020. Der skal ferja drives helelektrisk via batteri med ladning ved hvert anløp. Dieselmotorene skal da bare være tilgengelig som backup til de elektriske motorene.

PLUG-IN HYBRID

Den nye ferja er 45,40 meter lang, 11,35 meter bred og har kapasitet til 80 passasjerer og 16 personbiler, eller to vogntog. Ferja er bygd i aluminium. Designet er Oma Baatbyggeri sitt eget og fremdriftskonseptet beskrives som plug-in hybrid elektrisk.

– Designet representerer et helt nytt fartøyskonsept, skreddersydd opp mot nye miljøkrav, heter det i en pressemelding fra verftet. Nybygget er utrustet med batteripakker som lades fra det ordinære strømnettet, og har i tillegg installert et sett med dieselgeneratorer som backup-system. Konfigurasjonen innebærer en vesentlig reduksjon i CO2-utslipp (92 prosent) sammenlignet med ordinære dieseldrevne ferjer.

PASSASJERKOMFORT

Universell utforming kombinert med meget lavt støynivå og svært gode sjøegenskaper, ivaretar komforten for passasjerene. Det er videre lagt uvanlig godt til rette for at passasjerer med funksjonshemninger skal kunne ferdes enklest mulig om bord

MASKINERI

Westcon Power&Automation AS står som integrator av hybridsystemet. Fremdriften består av to elektriske motorer på 250 kW hver av type Ramme, to hjelpemotorer fra Nogva Motorfabrikk AS av type Scania DI09 074M på 269 kW hver, propellanlegg av type ZF AT 3016 WM-CR og batterisystem fra Corvus av type Corvus Orca ESS (2x373 kWh). Energi- og kraftstyringssystem av type e-SEAMatic Blue er levert av Westcon Power&Automation AS.

DEKK

MES (Marine Evacuation System) er levert fra Viking Life-Saving Equipment AS. Ankerspill er levert av MB Hydraulikk AS, og hydraulikksystem er levert av Bergen Hydraulic AS. Luminell AS har levert både flomlys og søkelys.

DIVERSE

Ventilasjonsanlegget om bord er levert av Covent AS og installert av Teknisk Bureau AS. Den elektriske installasjonen er foretatt av Teknisk Bureau, mens navigasjonsutstyr er levert av Vico AS. Marine Control Service AS og Oma Baatbyggeri har sørget for ballastsystemet. Roxtec har levert kabel- og rørgjennomføringer.