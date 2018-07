Kirkella (07/2018)

Kirkella er bygget av Myklebust Verft AS for spanske Pesquera Ancora S.L.U. Levering skjer i løpet av sommeren. Design er av type NVC 374 WP fra Rolls-Royce. Fartøyet er verftets byggenummer 396.

Med Kirkella har Myklebust Verft levert fire hekktrålere med Rolls-Royce sitt NVC 374 WP-design, alle til utenlandske rederi: Cuxhaven (MM 09/17) og Berlin (MM 01/18) gikk til tyske DFFU, og Emeraude (MM 05/18) ble nylig levert til franske Euronor. Sammenlignet med Emeraude er Kirkella ganske så lik også når det gjelder utstyr, bortsett fra en noe enklere fabrikk.

HELINTEGRERTE SYSTEMER

Tråleren er designet med et spesielt fokus på skånsom fiskehåndtering og er optimalisert for bunn- og “mid-water”-trål, med modusvalg fra bro. Rolls-Royce er tungt involvert på utstyrssiden, med motorer, propellanlegg, thrustere, vinsjer og trålutstyr, og alle hovedsystem er fullintegrerte.

MASKINERI

Rolls-Royce Marine AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av hovedmotoren av type B33:45L6, som yter 3600 kW, propellanlegg av type 102A1/4E-B/P/N-3700, reduksjonsgir av type 850 GHC-SC600, hjelpemotor av type C25:33L9A på 1843 ekW, og tunnelthruster fremme på 640 kW, av type TT1650 AUX CP. Nogva Motorfabrikk AS har levert en hjelpemotor på 540 ekW, av type Scania DI16 90M. Allweiler AS har levert pumpepakke.

DEKK

En dekkskran med 3 tonns kapasitet ved 8 meter samt en servicekran med 4 tonns kapasitet ved 15 meter, er levert av MacGregor Triplex AS. Rolls-Royce har levert tre 49 tonns trålvinsjer, en 45 tonns trommelvinsj, åtte 17 tonns feielinjevinsjer og tre 26 tonns gilsonvinsjer. Dimo AS har levert vinsj, HPU og sylindre. NDT-trålvinsj er levert av Vertikal Service AS. Slippurinn Akureyri ehf. har levert maskineri til fiskeprosessering. Optimar AS har levert fiskefabrikk og cargoheissystem. Tråleutstyr er levert av Rolls-Royce, mens trålblokk er levert av Markussens Metalvarefabrik AS. Motus Engineering AS har levert istråldavit.

INNREDNING

Innredningen er levert av R&M Ship Interior AS. Emeraude er for øvrig innredet for 39 personer. Armatur og rørdeler er levert av Robinet AS. Isopartner AS har levert isolasjonen om bord. Avfallskompaktorsystem av type DT-220PN, er levert av Delitek AS. Mare Safety AS har levert vaskeriutstyr, Fastus ehf har levert løst utstyr til bysse og messe, og John Gjerde AS har levert bysserenner og byssehetter.