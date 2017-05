Kirsti H /05/2017)

I april ble Kirsti H overlevert fra Solund Verft AS til Erko Seatrans AS, Bergen. Brønnbåten er verftets byggenummer 9. Design er av Sawicon AS.

Nybygget Kirsti H er Erko Seatrans sin første brønnbåt. Fisketank-kapasiteten er på 1800 m3. Rederiet som drifter båten ble etablert i 2015, og er eid av Hauglandgruppen. Kirsti H er i utgangspunktet tiltenkt for rederiets eget bruk.

DÅP Brønnbåten ble døpt 18. februar i Bergen.

KLASSE Kirsti H er klasset i Bureau Veritas.

MASKINERI Hovedmotoren er av type MAN, og yter 2000 kW. Nogva Motorfabrikk AS har levert hjelpemotorer. Rorarrangement og styremaskinanlegg er levert av AS Scan AS.

DEKK SMV Hydraulic AS har levert en stor pakke, bestående av kraner, ankervinsjer, fortøyningsvinsjer, capstaner, hydraulisk system, samt drift av romluker og skyveskott.

ELEKTRONIKK Hafs Elektro & Rør AS har stått for den komplette elektriske installasjonen. Måløy Radioforrenting AS har levert og montert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr. IAS og PMS er levert av Halvorsen Power Systems AS.

DIVERSE Maritime Montering AS har levert og montert komplett skips-

innredning om bord. Fjordpipe AS har stått for montering av diverse rørsystem. Redox AS har levert komplett vannbehandlingssystem, bestående av luft- og oksygenproduksjon, innløsing, dosering/regulering av oksygen og ozon, kontroll og styresystem, totallogg, miljølogg, sensorikk, automatiske tilbakespylingsfilter og tankvaskesystem, ozonsystem for desinfisering, og UV-desinfeksjon av inntaksvann.