Klara 1 (09/2017)

I juli ble Klara 1 overlevert fra Boat & Barge AS til Aqua-marineservice AS, Kalvåg. Spylebåten er bygget av Tuco Marine i Danmark, og har design av type ProZero HPC. Fartøyet er verftets byggenummer 5010.

Tuco Marine satser på fartøy til oppdrettsnæringen i Norge, etter å ha drevet innen offshore og andre segmenter i mange år. Klara 1 ble overlevert til Aquamarineservice AS fra det danske verftets norske partner på oppdrettsmarkedet, Boat & Barge AS.

SØSTERFARTØY PÅ VEI En båt nummer to skal leveres senere i høst.

– Vi har kontrakten med Aquamarineservice, og har bestilt båtene av Tuco Marine. Vi er forhandler av oppdrettsbåtene til Tuco i Norge. Dette er båter med et modulært komposittdesign. De er bygd i karbonfiber for å reduserer vekten, forteller Arild Friestad i Boat & Barge til Maritimt Magasin. Klara 1 er drevet av et Volvo Penta IPS-system, med to innenbords dieselmotorer på fremadrettet propell.

MASKINERI Motorer og gir er levert av Volvo i Danmark. Hovedmotorene er to Volvo Penta IPS800, og gir er av type Volvo Penta IPS Transmission ratio 1,7:1. Generator av type Kubota V2203 er levert av Hydratech AS, og baugthruster av type SP300 er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK På dekk finner man spylepumper av type Kamat K18 MC, Forani & Pecorari, og Skypump E/20/200 Stationary. Det er montert en dekks-kran av type Guerra Marine M65.20A2. Koplinger til spylepumpe, er levert av Hydratech AS. Tenfjord Industrier har levert en nokkevinsj av type N185-1500.

ELEKTRONIKK Vico AS har levert navigasjonsutstyret om bord. Dette består av en VHF-radio av type Sailor 6222, navtex av type JRC NCR-333, radar av type Simrad Broadband 4G, kompass, og portabel VHF av type Ocean Signal SafeSea V100.