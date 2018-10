Klara II (10/2018)

5. september ble Klara II overlevert fra ProZero Norge AS på vegne av Boat & Bare AS, til AKVA Marine Services AS. Båten er bygd av Tuco Yacht Værft ApS i Danmark, og er verftets byggenummer 5011.

Båten er av type ProZero 15m WBW – HPC, og er den andre som blir levert til AKVA Marine Services AS fra samme verft.

RENGJØRING OG SERVICE

– ProZero 15m WBW – HPC er bygget i kompositt og etter samme tegninger som en Offshore Fast Rescue Boat. Dette gir ett veldig godt skrog med høy retningstabilitet og veldig gode sjøegenskaper, forteller daglig leder i ProZero Norge, Kjetil Nygård. Under testing ble det oppnådd marsjfart på over 30 knop, legger han til. Daglig leder Karl-Johan Ferkingstad i AKVA Marine Services A,S opplyser i et presseskriv at dette fartøyet skal inn i deres tjenester innen rengjøring og service i havbruksnæringen.

MASKINERI

Hovedmotor er en Volvo Penta D11 625, og propellanlegget er av type Volvo Penta IPS 800. Girsystemet er også fra Volvo. Generatorer er av type Benta Gen 21.

DIVERSE

Vico AS har levert elektronisk utstyr, som VHF, Navtex radar, kart og ekkolodd. Det er en integrert Hammelmann 142-spylepumpe om bord, levert av Pump Supply AS.