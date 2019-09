Klotind (09/2019)

Klotind ble i juli overlevert fra Skogsøy Båt til Klotind, Myre. Fartøyet er verftets bnr. 104, og designet er av type Skogsøy 42.

Fiskebåten Klotind er nyeste båt ut fra Skogsøy Båt. I mai 2018 fikk de nye eiere, Global Ocean Technology, og aktiviteten er stadig høy hos verftet i Mandal. Det bygges i hovedsak fiskefartøy, i størrelseorden 35 til 80 fot. Med nye eiere inn har det også blitt snakk om oppdrettsbåter og andre typer fartøy.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert hovedmaskineriet. En Scania DI3 fungerer som hovedmotor, koblet på Nogva girsystem og propellan-

legg. Sleipner Motor har levert thru-ster, og Universal Diesel har levert en generator av type Perkins 44GM.

DIVERSE

Hydraulikksystem og garnutstyr er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Den elektriske installasjonen er foretatt av GOT Elektro, som også har montert det elektroniske utstyret om bord. HMI AS har levert innredningen.