Knut Olav (09/2019)

I juli ble Knut Olav overlevert fra danske Vestværftet ApS til Knut Olav AS, Svolvær. Snurrevad/notbåten er verftets byggenummer 326. Fartøyet er også tegnet av Vestværftet ApS. Skroget er bygget i Gdynia i Polen.

Knut Olav er ifølge Lofotposten den største kystfiskebåten i Lofoten. Det er også den største båten som er bygget ved danske Vestværftet.

UTVIDET PLASS

Nybygget er rigget for snurrevad og not, og for å levere levende hvitfisk samt iset, sløyd fisk og oppbevaring av fangst i mindre kar. Den er blant klassens største når det gjelder levering av ferskfisk. Lasterommet er på 500 kubikkmeter.

Knut Olav er oppkalt etter faren til dagens båteiere. Opprinnelig var planen til rederne Tor-Gunnar og Kristian Kransvik at båten skulle bli 35 meter. I ettertid bestemte de seg for en åtte meter lengre båt, med tilhørende bedre plass for mannskap og fangst, og en bruttotonnasje på over 770 tonn. Fra før har rederiet også kystfiskebåten Bernt Olav (MM 01/11), levert fra Larsnes Mek. Verksted AS i 2010.

DÅP

Nybygget ble døpt 19. juli i Svolvær. – Kransvik-rederiet kunne neppe fått en bedre ramme rundt dåpen av 43 meter lange Knut Olav. I 25 graders sommervarme i en feststemt havn møtte venner, naboer, fiskerkolleger, ordfører og de fleste som kunne krype og gå frem for å ta nybåten i nærmere øyesyn, skrev kystogfjord.no om dåpen. Gudmødre for skipet var Amanda og Malisa Kransvik.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er levert av ABC og montert av Vestværftet APS. Hovedmotoren er en ABC 6DZC, som yter 1326 KW ved 1000 o/min. Reduksjonsgir av type G50FK med PTO for akselgenerator, er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. Akselgeneratoren er en Stamford 1200 kVA. Finnøy Gear & Propeller AS har også levert propellanlegget, type P70.20.280, med diameter ø 2800 mm. Brunvoll AS har levert en 350 kW elektrisk drevet baugthruster og en 450 kW elektrisk hekkthruster. De to hjelpemotorene er av type Scania og de yter 350 kWe hver.

DEKK

Vinsjer og hydraulikkomponenter er levert av Lofoten Hydraulikk AS. Her er blant annet fem elektriske powerpack-pumper, to kombivinsjer, en ørekalvvinsj, en capstan, to ankervinsjer og to fortøyningsvinsjer. Thyborøn Skibs og Motor AS har levert kraner og foretatt hydraulikk-

installasjonen. Kranene omfatter en dekkskran av type KN-30, notlegger, fiskepumpekran av type KN 16 og nothaler av type 740/425, alle av type MacGregor Triplex. Det er seks fisketanker om bord, arrangert for oppbevaring og transport av levende fisk. Seks dekspumper er av type Xylem, og det er montert to 4” og fire 6” nedsenkbare pumper fra Flygt. 5 stk. RSW-kjøleanlegg og levendefisk sirkulasjonspumper er levert av Kuldeteknisk AS. Vakuumanlegg av type 4000 Live Fish med DN 400 rør, er levert av Cflow AS. Ozonanlegg til RSW-anlegg er levert av Normex AS. Lensevannnseparator kommer fra MS Engineering. Dekksarrangementet er levert og montert av Latech AS.

INNREDNING

Stressless lenestoler og sofaer i styrehus, messe og oppholdsrom er levert av Klittens Møbler og Tæpper AS i Hvide Sande. Skipperstoler er levert av Alu-Design AS. Vakuum toalettsystem av type Evac er levert av Hans Buch Marine AS. Scanel AS har levert og montert varme- og ventilasjonssystem.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er utført av Vest-EL AS. Navigasjon-/kommunikasjon- og fiskeletingsutstyr fra Furuno Norge AS er levert av IMES AS.