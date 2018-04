Koven (04/2018)

Koven ble 15. februar overlevert fra Salthammer Båtbyggeri AS til Cermaq Norway AS, avdeling Finnmark. Dette er verftets byggenummer 143, og design er av type CoastCat15W fra Tomra Engineering AS.

Service- og arbeidskatamaranen Koven skal jobbe på Cermaq sine anlegg i Vest-Finnmark.

– Vi ser frem til å ta dette servicefartøyet i bruk i vår produksjon i Vest-Finnmark. Fartøyet vil bli bemannet med lokal arbeidskraft og kompetanse, og vil foreta større serviceoperasjoner ved våre sjøanlegg, sier Gunnar Gudmundsson, regiondirektør for Cermaq Norway i Finnmark. Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS, som er verdens nest største produsent av laks og ørret.

100 PROSENT SALTHAMMER

Fartøyet er i sin helhet bygd på Salthammer Båtbyggeri, og med god bruk av lokale samarbeidspartnere. I styrehuset er det moderne arbeidsmiljø og utstyr, med styreposisjon forut og en akterut for drift av fartøy under arbeid ved anleggene. Dette er verftet sitt andre nybygg innen havbruk/oppdrett. Det forrige fartøyet, Fosnakongen (MM 04/15), ble levert til Abyss i mars 2015. Også det er tegnet og designet av Tomra Engineering AS.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert to hovedmotorer av type Scania DI13 på 500 hk hver, gir av type HC258 og to John Deere-generatorer. Propellanlegg er levert av Helseth AS, mens sidethruster og styremaskin er levert fra PMH Norway AS.

DEKK

To kraner på dekk er levert av Aukra Maritime AS. PMH Norway AS har levert en vinsj. Salthammer Tresfjord har levert haikjeft, tauepinner, hekkrull og plateholder samt anker. Fortøyningshåndtering kommer fra Varde AS. PMH har levert to capstaner.

INNREDNING

Innredningen er levert fra Norwegian Marine Interior AS, mens møblement er levert av Shipnor AS og styrehusstoler kommer fra Alutech AS. Bohamet har levert vinduer. Klimaanlegg er levert av Systemair AS.

ELEKTRONIKK

Tavler er leverte og monterte av Vi Elektro AS. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Florvaag Elektronikk AS, som også har levert overvåkingssystemet. Lydanlegg og underholdningsutstyr for mannskapet ellers, er levert av Power Vestnes AS.