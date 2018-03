Kreuz Challenger (03/2018)

Kreuz Challenger ble 2. november 2017 overlevert fra Vard Søviknes AS til Kreuz Subsea Pte. Ltd., Singapore. Dykker- og konstruksjonsfartøyet er verftets byggenummer 839. Design er av type VARD 3 17 fra Vard Design AS.

Kreuz Challenger er spesielt utviklet for dykkerstøtte- og konstruksjonsoppdrag. Fartøyet er designet for DP2-klasse, det har fått montert en 100 tonns offshorekran på dekk, og det er forberedt for å kunne håndtere to ROV-er (undervannsfarekoster). Moon pool og helikopterdekk er også på plass. Skipets dykkersystem for inntil 12 dykkere kan operere ned til 300 meters dybde, i tillegg til et overflatedykkersystem ned til 50 meter vanndybde.

FLERE FUNKSJONER

Kreuz Subsea opplyser om at primæraktivitetene til skipet er subsea konstruksjons- og installasjonsarbeid, støtte under dykkeroperasjoner, subseainspeksjoner, reparasjoner og vedlikehold, samt diverse undersøkelsesarbeid og ROV-operasjoner.

KLASSE

Kreuz Challenger er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, SF, E0, SPS, DYNPOS-AUTR, DK (+), CLEAN DESIGN, RECYCLABLE, COMF-V(3) C(3), NAUT-OSV, BWM-T, CRANE, HELDK, DSV SAT, DSV SURFACE. Skipet seiler under singaporsk flagg, og hjemmehavn er Singapore.

MASKINERI

Fem hovedgeneratorer av type Caterpillar 3512C på 1700 ekW hver, og en nødgenerator på 994 kW av type Caterpillar C32 Acert, er levert av Pon Power AS. To azimuththrustere av type US 255 CP er levert av Rolls-Royce Oy AB. Tunnelthrustere av type TT 2000 DP CP og inntrekkbar thruster av type TCNS 73 CP, er levert av Rolls-Royce Marine AS.

DEKK

Offshorekraner er levert av National Oilwell Varco AS. Seaonics AS har levert forsyningskraner. Diverse vinsjer samt tauesystem er levert av Palfinger NDM. Amdam Sag og Høvleri AS har levert tredekk, Gurskøy AS har levert gangvei og Maritime Products AS har levert helikopterdekk. Blant dekksutrustningen finner man også to capstaner, med trekkraft på ti tonn hver.

INNREDNING

Skipet er innredet for et mannskap på opptil 105 personer. Det er 25 enkeltkabiner og 40 dobbeltkabiner om bord, alle med klimaanlegg, TV og nettmuligheter. Her er også romslig messe, rekreasjonsrom, trimrom, hospital og to kontorer. Maritime Montering AS har stått for innredningen, inkludert møblement, også i bysse/messe. Bysseløsninger er levert av Beha-Hedo AS.

DIVERSE

Elektrisk installasjon er foretatt av Vard Electro AS. Nybygget har Vards SeaQ Bridge-brosystem.Roxtec AS har sørget for kabel-og rørgjennomføringer, Allweiler AS har levert pumper og Stahl Tranberg AS har levert tyfon. Optimarin AS har levert et avansert ballastvannbehandlingssystem.