Kristin (05/2018)

Kristin ble i mars overlevert fra Lextor Marin AS til Sjøtroll Havbruk AS, Bekkjarvik. Arbeidsbåten er verftets byggenummer 27.

Lextor Marin har spesialisert seg på arbeidsbåter til havbruks- og fiskerinæringen. Kunden i dette tilfellet er Sjøtroll Havbruk AS, et selskap i konsernet Lerøy Seafood Group. Under Sjøtroll-navnet drives 22 matfiskeanlegg, i tillegg til seks settefiskeanlegg og tre foredlingsanlegg.

TRIMARAN

Båten Kristin er bygget i aluminium, og er produsert i Norge. Med sitt trimaranskrog, har fartøyet stor bæreevne. Styrehusene er produsert i glassfiber, med skumisolering.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert to Nanni-hovedmotorer på 115 hk hver, og gir av type TTM 40 A. Propellanlegg er levert av West Mekan AS. Sleipner Motor AS har levert den hydrauliske baugpropellen.

DEKK

Kranen på dekk er av type Fassi 50, og er levert av Larsnes Buss og Last AS. Tenfjord Industrier AS har levert capstan, Hellanor AS står for lanterner og belysning, og Sleipner Motor AS har levert hydraulikkpakke.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord Kristin, er foretatt av Brattvåg Elektro AS. VHF og GPS er fra Furuno, og navigasjonsutstyret kommer fra Garmin.