Kronprins Haakon (02/2018)

Forskningsskipet Kronprins Haakon kom til Norge 30. desember 2017, og blir offisielt overlevert fra italienske Fincantieri til Norsk polarinstitutt i løpet av februar. Fartøyet er verftets byggenummer 6255, og design ved Rolls-Royce.

Kronprins Haakon har isbryterklasse og skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Skipet kan også bidra til beredskapen i polarområdene, da det er utstyrt med to vannkanoner som kan kjøle ned og slokke brann på skip opptil 100 meter borte. Et nødtauesystem er også om bord, som gjør at “Kronprinsen” kan taue cruiseskip som får havari eller lignende i Antarktis, skriver Havforskningsinstituttet på en nettside dedikert til skipet.

NOE ARBEID GJENSTÅR

Kronprins Haakon kom til Bergen på tampen av 2017, for så å gå til hjemmehavnen Tromsø. Først et stykke ut på våren kan testingen i isen begynne. Ferdigstillingen av skipet ble gjort hos Vard Langsten.

– Vard skal sluttføre innredningen samt gjenstående restarbeid fra Italia. De skal også bistå i utførelsen av en del kontraktuelle tester (bollard pull, tråling, hivkompensering av vinsjer), sier Øystein Mikkelborg fra Norsk Polarinstitutt til Maritimt Magasin. Han bekrefter at all testing, utprøving og ikke minst opplæring av mannskap skal være ferdig rundt 1. juni.

MILLIARDSKIP

– Når Norge investerer 1,5 milliarder kroner i Kronprins Haakon, viser det hvor stor betydning forskningsflåten har for norsk hav- og polarforskning. Fartøyet blir et flytende laboratorium og forskningsplattform med det ypperste av teknologisk utrustning og et viktig tilskudd til den eksisterende flåten av fartøy, sier Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet, i en pressemelding. 72 prosent av kostnadene til utstyr har gått til de mange norske leverandørene som har vært involvert i prosjektet.

NY ÆRA

Forskningsskipet skal eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet. UiT Norges arktiske universitet blir den største brukeren, forteller Havforskningsinstituttet i pressemeldingen.

– Med Kronprins Haakon innleder vi i dag en ny æra for norsk polarforskning, sier direktør ved Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.

ARKTISK OG ANTARKTIS

Skipet skal tåle alle mulige værforhold, og er planlagt brukt på forskningstokter til for eksempel Arktis og Antarktis.

– Kronprins Haakon er bygget for studier under krevende isforhold, det vil si at den kan gå lenger nord og lenger sør sammenliknet med andre norske forskningsfartøy. Kronprins Haakon er utstyrt med topp moderne avansert utstyr som bidrar til at vi kan gjøre mer komplekse studier, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk, i pressemeldingen.

STORE KAPASITETER

Hangaren i baugen har plass til to helikoptre, og er utstyrt med kompleks instrumentering til undersøkelse av marin økologi, morfologi og geologien i havbunnen. Isbryteren, som er designet av Rolls-Royce, vil ha marsjfart på 15 knop og være i stand til å gå gjennom istykkelse på en meter. Det er plass til totalt 55 personer om bord, inkludert studenter og mannskap, og skipet kan gå i 65 døgn i marsjfart uten å bunkre.

PROBLEMER UNDERVEIS

Med Polarklasse 3, 12 laboratorier og all mulig moderne teknologi og utstyr, fremstår dette som Norges flaggskip når det gjelder havforskning. Men veien til levering har vært lang og kronglete, og når skipet blir ferdigstilt og klargjort til forskningsarbeid før sommeren, er det 1,5 år etter den opprinnelige planen. Kulturforskjeller, språkproblemer og diametralt forskjellig oppfatning av hva «basic design» er og inneholder, er noen av årsakene til forsinkelsene, ifølge en reportasje i Teknisk Ukeblad i desember 2017.

KLASSE

Kronprins Haakon er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Icebreaker Clean(Design) COMF(C-2, V-3) DAT(-35 °C) DK(+) DYNPOS(AUT) E0 HELDK(S, H, F) NAUT(OSV(A)) PC(3) RP Winterized(Basic).

MASKINERI

Det diesel-elektriske fremdriftssystemet er levert av Rolls-Royce Bergen Engines AS, Rolls-Royce Marine AS og Rolls-Royce Oy AB. Dette består av to 4100 ekW/720 o/min-dieselgeneratorer, to 2750 ekW/720 o/min-dieselgeneratorer, et LNG-drevet generatorsett på 1 MW, girsystem, to azimuthpropeller på 5 MW og to baugthrustere på henholdsvis 1400 og 900 kW. En nødgenerator av type C18 Acert er levert av Caterpillar. Dampkjele er levert av Parat Halvorsen AS.

DEKK

Seaonics AS har levert dekks-

kraner, trålvinsjer, spesialvinsjer, fortøyningsvinsjer, capstaner, tauepinner, trykkruller og cursorssystem. Hydrauliske luker og dører er levert av MacGregor AS. MOB og davit til MOB, er levert av Harding AS, som også har levert livbåter og daviter til disse. Spesialkonstruert Polarcirkel arbeidsbåt er levert av Helgeland Plast.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert innredningen om bord, inkludert wet units og innredning i laboratorier og bysse. Ventilasjonssystem og klimaanlegg er levert av Novenco AS. Beha Hedo AS har levert bysseutstyr.

ELEKTRONIKK

Kabelinstallasjon er foretatt av Vard Electro AS. Navigasjonsutstyr og elektronisk laboratoriumsutstyr, er levert av Kongsberg Maritime. Scanmar AS har levert trålmonitor, og Rolls-Royce har levert dynamisk posisjoneringssystem og konsoller.