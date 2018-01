Kystbunker II (01/2018)

Kystbunker II ble i november 2017 overlevert fra Akdeniz Shipyard i Tyrkia, til Bunker Oil AS, Ålesund. Tankskipet er verftets byggenummer 20. Designet er gjort av Norden Ship Design i Istanbul.

Bunker Oil har leveringspunkter av drivstoff og smøremidler til alle typer fartøyer langs kysten. Oljetankeren Kystbunker har i mange år forsynt disse leveringspunktene, og den gamle kysttraveren har nå fått selskap av den større og mer moderne Kystbunker II.

ØKT KAPASITET

Nybygget går langs norskekysten fra Bergen i sør til Båtsfjord i nord med bunkers- og smøreoljeleveringer til kystflåten og forhandlere.

– Kapasiteten på Kystbunker II er på 750 cbm, der den gamle tar 620. Den er også mye raskere enn Kystbunker, og holder 11 knop pluss, selv på last. Tanken er at begge

skal operere langs kysten, forteller Bunker Oils operasjonssjef Ove Rørvik til Maritimt Magasin.

DÅP

Kystbunker II ble døpt 11. november på Storneskaia i Ålesund. Arrangementet ble avsluttet med festmiddag oppe på Fjellstua.

KLASSE

Kystbunker II er klasset i Bureau Veritas.

MASKINERI

De to Yanmar-hovedmotorene yter 659 hk hver ved 1900 o/min. To 5,05:1-reduksjonsgir er levert av Reintjes. Videre er det to dieselgeneratorer av type Scania DI9, og en havnegenerator fra Perkins på 40 kW. Baugthrusteren fra Verhaar Omega er på 99 kW.

Diverse

Wärtsilä har levert åtte Deepwell cargopumper. Maskinroms- og nødpumper er levert Desmi. Alfa Lavals MDO-separator er av type MIB303, og har en kapasitet på 700 liter i timen. Furuno har levert navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, blant annet GMDSS A2 og to ECDIS.