Labridae (09/2018)

Labridae ble 15. august overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Åkerblå AS, Frøya. Fartøyet har design av type Skarsvaag 1200 fra Innovation AS, og er verftets byggenummer 102.

Skarsvåg 1200 er et velkjent design fra verftet på Frøya. Åkerblå (tidligere Havbrukstjenesten AS) benytter båten til bunnprøver- og målinger. Selskapet er Norges første fiskehelsetjeneste som utfører akkreditert helsekontroll, og har avdelingskontorer flere steder langs kysten.

MASKINERI

SeaTek AS har levert de to hovedmotorene av type Iveco 450 samt vannjet. Thruster er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

Hydema Syd AS har levert en capstan på dekk, og teinehaleren om bord. Hydraulikksystemet for capstan, teinehaler og thruster er levert av Sleipner Motor AS.

DIVERSE

Blant det elektroniske utstyret har Raymarine Norge AS levert navigasjon og Maritim Elektro AS har levert Olex-navigasjon. Styrehuset er av glassfiber, plassert på gummilabber, og levert av Bruksplast AS. På verftets nettsider heter det at ved å kombinere et skrog i aluminium med styrhus i glassfiber, får man det beste fra begge verdener.