Lady Anne Marie (01/2019)

Oktober 2018 ble Lady Anne Marie overlevert fra Vard Aukra til Hofseth Aqua, Ålesund. Fartøyet er designet av Vard Design og har benevnelse Vard 8 50. Dette er verftets bnr. 880.



Brønnbåten Lady Anne Marie skal frakte levende fisk mellom lokale settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri, samt gjøre andre operasjoner ved anleggene. Fartøyet er spesielt utviklet for å imøtekomme Hofseth Aqua sine behov og krav til ny brønnbåt, heter det i et presseskriv fra verftsgruppen. Selskapet Intership AS på Hareid drifter fartøyet.



– SER VELDIG BRA UT

Konsernsjef i Hofseth International, Roger Hofseth, sier til Maritimt Magasin at de er godt fornøyde med prosjektet og samarbeidet med verftet.

– Båten er spesialbygd for det vi trenger og slik vi ville ha den. Utviklingen når det gjelder prisene for å leie brønnbåt bidro til at vi så det som fornuftig å bygge nytt. Dette viser også at vi fortsetter å bygge vår virksomhet, med en langsiktig strategi. Båten kan gå med 180 tonn slaktefisk, har dieselelektrisk framdrift og jeg vil si alt utstyr er “top of the line”, forteller Hofseth. Han trekker frem fiskehåndteringsutstyret fra Cflow som eksempel. Best mulig fiskehelse, sikkerhet og komfort om bord har stått i fokus.

– Det hele ser veldig bra ut. Og det er fint at vi kunne velge et lokalt og dyktig verft til jobben. Mye av utstyret er også fra lokale leverandører, sier Hofseth.

STOR PRODUKSJON

Hofseth International AS er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet er en ledende videreforedler av laks og ørret, og har en total foredlingskapasitet på 85.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.

Hofseth International inkluderer også Hofseth Aqua, som er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret per år.

Konsernet har ca. 350 ansatte og omsatte for NOK 3 mrd. i 2017. Konsernet produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter for ledende internasjonale dagligvare- og restaurantkjeder. Mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres.

DÅP

Lady Anne Marie ble døpt 2. oktober i Ålesund. Gudmor til brønnbåten er Agnes Hofseth. Brønnbåten har for øvrig fått navnet sitt etter gud-

morens farmor.



KLASSE

Fartøyet er klasset av Sjøfartsdirektoratet.



MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert to generatorer på 1044 kW hver ved 1800 o/min samt nødgenerator på 115 kW. Vard Electro AS har levert to elektromotorer på 596 kW hver. Girsystem og firebladet ø2400 mm-propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. En tunnelthruster fremme yter 450 kW mens en tunnelthruster bak yter 300 kW, begge levert fra Brunvoll AS.

DEKK

Det er montert tre kraner om bord, en på 60 t/m ved 15 meter samt to dekkskraner på 60 t/m ved 20 meter. Kraner og hydraulikksystem er levert av MacGregor Norway AS. Ankervinsj og to femtonns capstaner er levert fra Adria Winch. En fortøyningsvinsj er på syv tonn, men her er også en elektrisk drevet ankerfortøyningsvinsj på 9,9 tonn. Cflow AS og FrioNordica AS står bak leveransen av RSW-systemet, mens MMC Green Technology AS har levert ballastvannbehandlingssystem. MOB-båt og davit til denne er levert av Palfinger. Medisinsk utstyr til skipshospitalet er levert av ShipMed AS, gangveier er levert av Gurskøy AS og livflåter kommer fra Viking Life-Saving Equipment AS.



INNREDNING

Båten er innredet med seks enkeltlugarer og en dobbellugar. R&M Ship Interior AS har levert komplett innredning om bord, noe som omfatter innredningspaneler, stoler i styrehus, bysse- og messeutstyr samt baderomsenheter. Vard Accommodation AS har levert og installert ventilasjons- og klimaanlegget. Fra Libra-Plast AS er det levert vanntette dører, og Servi Ulsteinvik AS har levert vindusviskere. Utstyr til vaskerommet er levert og montert av Vard Electro AS.



ELEKTRONIKK

Vard Electro AS står for den elektriske installasjonen, i tillegg til leveranse og montering av SeaQ-utstyret fra Vard, deriblant IAS og PMS. Oddstøl Elektro AS har levert navigasjonsutstyr fra Furuno Norge AS, samt kommunikasjonsutstyr. CCTV er levert av Cflow og nautisk utstyr av Erling Haug.