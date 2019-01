Lagatun/Munken (01/2019)

I november 2018 ble de to plug-in hybridferjene Lagatun og Munken overlevert fra Myklebust Verft AS til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim. Designet er av type MM 101 FE EL fra Multi Maritime AS.



Bnr. 390 Lagatun ble overtatt 29. november, og bnr. 391 Munken 30. november. Begge hybridferjene ble satt inn i ordinær drift på sambandet Flakk – Rørvik 1. januar 2019.

4,5 MW HURTIGLADING

– Med byggingen av disse fartøyene har Myklebust sin stab og våre underleverandører levert et produkt som miljømessig har de alle nyeste og beste løsningene, sier verftssjef Inge-Jonny Hide.

– Ferjene vil i stor grad få all strøm fra kraftige landbaserte hurtigladestasjoner på 4,5 megawatt, legger prosjektlederne Øyvind Sandvik og Tor Inge Nordmo til.



FØRST UTE

Ferjesambandet Flakk-Rørvik mellom Trondheim og Fosen i Trøndelag er et av landets aller mest trafikkerte. Det er også landets største og første som bruker høyspent for å få nok strøm inn i ferjene ved lading. Ferjene skal i stor grad seile på elektrisk strøm fra land, men p.g.a. svært kort liggetid ved kai vil det ikke være tilstrekkelig lading til bare å basere seg på dette. Begge er derfor utrustet med batterisystem som lades både fra ladestasjonene på ferjekaia og fra dieselgeneratorene om bord.

– Med bare 4-5 minutter ved kai, vil det i noen tilfeller være krevende å få overført tilstrekkelig med energi. Vi har derfor mulighet til å lade batteriene om bord med moderne lavutslipps dieselaggregat. Disse har også mulighet til å gå på biodiesel, som gir enda høyere miljøgevinst, sier adm. dir. i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås.



KOMFORTABLE TURER

Om bord finner man blant annet salongen på dekk 4 med 360 graders utsikt, soldekk med sitteplasser i begge ender av passasjersalong, gjennomgående universell utforming, eget rom for hunder på bildekk, lekerom for barn og ladepunkt for el-biler. Årlig skal ferjene trafikkere sambandet 27.000 ganger, heter det i en pressemelding.



FRA LOKAL GEOGRAFI

FosenNamsos Sjø gikk for geografiske navn på de to hybridferjene.

– Munken har sin navneopprinnelse i Munkholmen og Munkegata og er også navnet på en topp på Fosen-siden. Denne representerer dermed begge geografiske sider av sambandet. Lagatun er tidligere benyttet som navn på fartøy som tidligere gikk Trondheim-Vanvikan-Frosta-Leksviklandet og senere gikk Lagatun II Trondheim-Vanvikan. Dette sambandet ble som ferjesamband erstattet av Flakk-Rørvik, hvor dette nybygget skal trafikkere. Navnet knytter derfor det tidligere ferjesambandet til det nye.

Ordet Lagatun er også brukt for å vise forskjell. Nybyggene får historiske navn, men representerer samtidig en ny tid miljømessig og teknologisk med stor grad av batteridrift i tråd med det grønne skiftet, heter det på nettsiden til transportselskapet.



KLASSE

Ferjene er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A1 R4 Car ferry B Battery(power) E0.

MASKINERI

Det er uavhengige maskinrom og framdriftsanlegg i hver ende av ferjene. Disse er satt opp med tre lavutslipps dieselaggregat på 500 kW hver. Elektromotorene for drift av thrusterne har en effekt på 1200 kW. Siemens AS har levert energistyring- og batterisystem, mens Rolls-Royce Propulsion AS har levert et azipull propulsjonssystem. De to Fosen Namsos-ferjene har en AZ 85 azipull i hver ende, hver av dem er på 1,2 MW. Nogva Motorfabrikk AS har levert tre hjelpemotorer av type DI16 90M. Disse dieselmotrene kan gå hundre prosent på biodiesel.

DEKK

Fortøyningsutstyr og taueutstyr er levert fra Egersund Herøy AS. Ankervinsj og capstan kommer fra Adria Winch. Varde AS har levert en stor pakke utstyr til ferjene, deriblant luker og fortøyningspæler. Rednings-/evakueringssystem samt MOB-båt og davit er levert av Survitec Norway AS. Servi Ulsteinvik AS har levert hydraulikksystemet.



INNREDNING

Innredningen om bord ferjene er levert av R&M Ship Interior AS. Glava AS står for isolasjonen. IMS Group AS, Baggerød AS og Libra Plast AS har alle levert ulike typer dører. PE Bjørdal AS har levert glassrekkverk og AJ Produkter AS har levert forskjellige benker. Heiser er levert fra Thyssenkrupp Elevator AS.



ELEKTRONIKK

Brattvaag Electro har foretatt den elektriske installasjonen om bord. På broa har Marine Technologies stått for leveranse av det integrerte brosystemet. Ferjene krysser Flakk-Rørvik delvis autonomt, med hjelp av Autorcrossing-systemet til Rolls-Royce som bidrar til lavere energiforbruk gjennom å analysere data fra radar, kompass, GPS og vindmåler. Systemet sørger for at akselerasjon, pådrag og seilingskurs til enhver tid blir optimal. Kapteinen må overta navigasjonene til/fra kai.