Langsund (07/2019)

I mai ferdigstilte Aas Mek. Verksted AS forlengelsen og ombyggingen av brønnbåten Langsund.

Båten er forlenget med 14 meter og har etter ombyggingen en lastekapasitet på 1050 m3. Verftet har prosjektert og levert all dokumentasjon for denne ombyggingen.

OMFATTENDE OMBYGGING

Brønnbåten Langsund er opprinnelig designet og bygget ved Aas Mek. Verksted AS og ble levert som byggenummer 162 i 2001. Da hadde båten en lengde på 43,89 meter og en lastekapasitet på ca. 700 m3. Etter forlengelsen har båten en total lengde på 57,89 meter. Skrogseksjonen er bygget av Salthammer Båtbyggeri.

MASKINERI

I omtalen Maritimt Magasin hadde av brønnbåten da den ble levert (MM 02/2002), sto det følgende om maskineriet:

“I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Caterpillar 3512TA på 1700 hk som er tilkoplet et Finnøy gear og propellanlegg. For best mulig manøvrering, er det montert en 250 hk sidepropeller foran og en på 250 hk akter, begge fra Petters Marine Hydraulic AS”. Som følge av ombyggingen har skipet fått montert nytt generatorsett og nye aggregat fra Nogva Motorfabrikk AS. Dette er to Scania marine aggregat av type DI16 90 M og generatorsett av type John Deere 6090AFM75.

DEKK

Bergen Hydraulic AS har levert kraner på dekk, to Palfinger foldekraner av type PK23500. For øket sirkulasjon i lasterom er det montert nye pumper. Dekkshus for og akter er forlenget/utvidet. I dekkshus akter er det montert UV -og filter system levert fra Sterner AS. Det er innmontert lasteslanger framme for lasting både for og akter. For oksygentilsetting til vann i lasterom er det montert nytt O2 og O3 produksjonsanlegg fra Oxymat AS, Atlas Copco Kompr. AS og Normatic AS. Det er montert smoltteller av type Wing Tech. Luftekasser/utvidelse av vakumanlegg er gjennomført av MMC First Process AS.

INNREDNING

R&M Ship Interior AS har stått for isolering/innredningsarbeider. Ståldører er levert av Libra Plast AS, vinduer er fra Bohamet og vindusviskere er levert av Servi Ulsteinvik AS.

DIVERSE

Vik Elektro har hatt elektroarbeid om bord, mens O. Øverland har levert elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon. Multi Marine AS har stått for overflatebehandling.