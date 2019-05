Le Bougainville (05/2019)

5. april ble Le Bougainville overlevert fra Vard Søviknes AS til det franske cruiserederiet Ponant.

Fartøyet har design av type Vard 6 08, utviklet i samarbeid mellom Sterling Design og Vard Design. Ekspedisjonscruiseskipet er verftets byggenummer 850.

EGNE BALKONGER

Le Bougainville er det tredje skipet i cruiserederiets “Ponant Explorer”-serie, og deres åttende totalt. Skipet forlot verftet i Haram kommune 8. april. Jomfruturen startet 15. april fra Malaga.

Ekspedisjonscruiseskipet kan ta opp til 184 passasjerer, fordelt på 92 lugarer med balkong og fire suiter med karnappvinduer og terasser.



FLERE UNDERVEIS

– Jeg hadde et ønske om at Ponant Explorer-skipene skulle representere det aller beste innen ekspedisjonscruise. Le Bougainville er selve inkarnasjonen av dette, sier Jean Emmanuel Sauvée, administrerende direktør i Ponant, i en pressemelding. Vard Søviknes skal levere ytterligere fire skip til rederiet:

Le Dumont-d’Urville – juni 2019

Le Bellot – planlagt levering i april 2020

Le Jacques Cartier – planlagt levering i juli 2020

Le Commandant Charcot – planlagt levering i mai 2021

LIVET UNDER VANN

I dagens cruisemarked kjemper rederiene om å ha de kuleste eller mest spektakulære nyvinningene om bord sine skip. For Ponant sin del, har Blue Eye Lounge vekket en del oppmerksomhet. Dette er en undervannslounge, som gir passasjerene mulighet til å følge med på livet under havflaten med egne øyne. Sensorer fanger opp lyder fra hvaler, delfiner og andre dyr, og sender disse inn i salongen.

Akustikken kan også oppleves fysisk med “body-listening”-sofaer, som vibrerer synkront med lydene. Undervannsloungen er designet av den franske stjernearkitekten og oceanografen Jacques Rougerie.

CLEAN SHIP

Vard Søviknes sitt tredje ekspedisjonscruiseskip til Ponant er like avansert, og har det samme “miljøfokuset”, som de to første. Bureau Veritas har gitt fartøyet sin høythengende Clean Ship-sertifisering.

Den elektriske delen av fremdriften sørger for at skipet bruker 30 prosent mindre drivstoff og slipper ut 40 prosent mindre skadelige gasser enn sammenlignbare skip. All septik blir filtrert og behandlet om bord, gråvann blir behandlet, resirkulert og brukt til vask av utvendige dekk, søppel av glass, pair og mat blir holdt til minimum og lagret til det kan leveres på land. Det er også ekstensivt bruk av LED-belysning om bord.

Radarene sørger for at skipper kan styre klar isfjell og havbunn, og skal redusere faren for å treffe dyr under vannoverflaten, heter det i tidsskriftet Cruise Business Review.

KLASSE

Le Bougainville er klasset i Bureau Veritas AS. Blant klassenotasjonene er Ice class rating of PC6 clean ship. Skipet seiler under fransk flagg (Wallis- og Futunaøyene). IMO-nummeret er 9814040.

MASKINERI

Wärtsilä har levert fire motorer av type 8L20, som yter 2000 kW hver ved 195 o/min. Elektrisk fremdrift om bord i Le Bougainville besørges av en leveranse fra ABB. Propellanlegg er levert av Rolls-Royce Marine.

DIVERSE

Thyssenkrupp Elevator har levert og montert personheisene om bord. Tomrefjord Rør har bygget og montert Water Mist brannslukkings- og steamsystem. Roxtec har sørget for kabel- og rørgjennomføringer.