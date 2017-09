Leif Helge (09/2017)

Leif Helge ble i juni overlevert fra Skogsøy Båt AS til Hekkingen Fiskeriselskap AS v/ Hans Henriksen, Botnhamn. Kystfiskebåten er verftets byggenummer 99.

Nybygget Leif Helge er designet av verftet selv, og er lik Nina-Mari (MM 06/17), som ble levert i mars. Det er lugarplass til tre, messe, dusj, toalett og egen garderobe med varme og ventilasjon om bord. I følge kystmagasinet.no, er Leif Helge det første nybygget fra Skogsøy Båt der det er montert garderobeskap med ozonrensing. Båten har kvoter på hyse, sei og torsk.

MASKINERI Hovedmotoren er en Scania DI16 på 625 hk, levert av Nogva Motorfabrikk AS. Finnøy Gear & Propeller har levert girsystem av type G30.To Perkins-generatorer er levert av Dieselservice AS, mens sidepropell er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK På dekk har Lorentzen Hydraulikk AS levert ankervinsj og garnarm. Garnhaler og garngreier er levert av Hydema Syd AS.

ELEKTRONIKK AS Elektrisk har levert det elektroniske utstyret, i tillegg til å ha foretatt den elektriske installasjonen om bord.