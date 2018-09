Leo (09/2018)

Leo ble 30. juni overlevert fra Folla Maritime AS til Nærøysund Aquaservice AS, Rørvik. Fartøyet er av type Follawork 35, designet av Marin Design AS, og er verftets byggenummer 71.

Med Leo har Nærøysund Aquaservice fått en allsidig og robust arbeidsbåt. Selskapet, som selger tjenester hovedsakelig til havbruksnæringen, har tre arbeids-/servicebåter fra før, i tillegg til vaskeflåter og et fartøy for persontransport.

NOTVASK OG ROV

Brynjar Karlsen, daglig leder i Nærøysund Aquaservice AS, forteller til Maritimt Magasin at nybygget brukes som dagbåt notvask.

– Den tilfredsstiller alle krav vi hadde til et slikt fartøy. Vi er meget fornøyde med det ferdige produktet, verftet, og oppfølgingen fra verft, sier han.

– Vi har satt inn et noe større strømaggregat enn hva vi har bruk for på notvask, slik at vi også kan bruke båten til ROV når det ikke er notvask. Dette er også gjort med tanke på å kunne bruke båten på thrusterdrevet notvasker ved behov, legger Karlsen til.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av en Scania-hovedmotor på 250 hk, gir av type HC168 og et propellanlegg. I tillegg har Sleipner Motor AS levert thruster.

DEKK

På dett står det montert en åttetonns Amco Veba-kran, levert fra Truck Tek AS. Capstaner er levert av Tenfjord Industrier AS. LC Production AS har på sin side levert hydraulikkopplegget.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er utført av Elektroservice AS, mens elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon er levert av Navy Rørvik AS.