Lill Nora (02/2019)

Foto: Skogsøy Båt

4. desember 2018 ble Lill Nora overlevert fra Skogsøy Båt AS til Barentsfish AS, Kvaløyvåg. Fiskebåten er verftets bnr. 105. Designtypen heter Skogsøy 36.



Lill Nora er rigget for snurrevad og garn. Verftet kaller nybygget for “en av verdens største 36 fots fiskebåter”, med 5,3 meters bredde og 32m3 lasterom.



SNURREVAD OG GARN

Med Lill Nora kan eierne i Barents-fish sette garn om morgenen, fiske med snurrevad om dagen, for så å ta inn garnet på ettermiddagen, uten å måtte montere og demontere utstyr.



– Det er en av de smarte løsningene om bord. Dette er en bestilling fra reder, og noe vi har spesialdesignet for denne båten. Vinsjene har et nyutviklet spolesystem. Man kan drive snurrevad og garnrigging uten å måte demontere noe utstyr. De nye vinsjene trenger mindre plass, og kan stå i bingen bak, forteller Technical Manager i Skogsøy Båt, Gunnar Haugstad, til Maritimt Magasin. Vinsjsystemet er utviklet av Lofoten Hydraulikk AS.



MASKINERI

Av maskineriet er det Nogva Motorfabrikk AS som er hovedleverandør. Motor av type Nogva Scania samt girsystem og propellanlegg kommer fra bedriften i Haram kommune på Sunnmøre.



DEKK

Den skreddersydde vinsjpakken er levert av Lofoten Hydraulikk AS, som også har levert en HS Marine-kran på dekk. Innredningen er levert og montert av Haugland Miljøinnredning (HMI) AS.

UTSTYRSLISTE Gir/hovedmotor/propellanlegg: Nogva Motorfabrikk Vinsjpakke: Lofoten Hydraulikk Kran: HS Marine Lofoten Hydraulikk Innredning: HMI Slanger/filter/hydraulikk: Mandal Slangeservice