Lillefix (08/2017)

30. juni ble Lillefix overlevert fra Sletta Verft AS til Gildeskår Forskningsstasjon AS, Inndyr. Arbeidsbåten er verftets byggenummer 162.

Lillefix er det andre nybygget Gildeskål Forskningsstasjon bygger hos Sletta, og tradisjonen med å bruke navn fra den franske tegneserien Asterix har blitt fulgt. I 2010 ble nemlig Obelix (MM 01/11) overlevert fra verftet. Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en selvfinansierende forskningsstasjon innenfor havbruk. De gjennomfører forskningsprosjekter innen teknologiske og biologiske problemstillinger både i modellskala, småskala og full kommersiell skala.

MASKINERI Nogva Motorfabrikk AS har levert hovedmaskineriet. Det består av en Nogva Scania-hovedmotor som yter 450 hk, gir av type HC-168, aggregat av type Nanni QLS22T, og propellanlegg. Sleipner Motor AS har levert styremaskin og rorarm.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Palfinger PK32002(M)G, levert av Bergen Hydraulic AS. Vinsj, hydraulikkpumpe og tre capstaner, på fem, tre og ett tonn, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS. Betjeningsventiler til hydraulikksystem er levert av Bergen Hydraulic AS, mens GS Hydro Norge AS har levert slanger, rør og deler til samme system. Erling Haug AS har levert anker, kjetting og løst fortøyningsutstyr.

INNREDNING Byggmaterialer til innredningen er levert av Aure Trelast AS. R&M Ship Interior AS har levert en innredningspakke, bestående av 25/50 mm veggpaneler og himling av type MMC-300/275-25. Møbler i innredning er levert av Troldmyr Mtøbelfabrikk AS. Flataker Industrier AS har sørget for møbeltrekking. NorSap AS har levert styrehusstoler av type NS800 Comfort. Vinduer av type S80 er levert av Ertec AS, og Libra Plast AS har levert dører av type Honeycomb AC-32. Varde AS har levert utvendige dører. Bysseutstyr er levert av Brødrene Dahl AS, Leif H. Strøm AS og tretti.no.

DIVERSE Elektrisk installasjon er utført av Elmarin AS. Redningsutstyr og diverse sikkerhetsutstyr er levert av Erling Haug AS. Tyco Marine Solutions AS har levert brannslukking til maskinrom, av type Inergen 80-300 M25 DNV.