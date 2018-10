Lofotværing (10/2018)

Lofotværing ble i august overlevert fra Selfa Arctic AS til Kenneth AS ved Kenneth Stensen og Jens Stensen. Fartøyet er verftets byggenummer 312, og design er av type 1099 Speed.

Selfa har levert fiskebåter av type 1099 Speed siden 2008. De senere år er disse båtene bygget i vakuumstøp, noe som skal gi et bedre isolert og stivere skrog. Verftet opplyser at det i 2018 og 2019 kommer en rekke nyheter i forbindelse med denne båttypen. Det blir blant annet mulighet for messe på dekk, nytt bakkgelender og mulighet for hybrid drift.

MASKINERI

Cummins Norge AS har levert hovedmotoren, av type QSC 8,3, som yter 500 hk ved 2600 o/min. Gir av type ZF 286 er levert av KGK AS.

DIVERSE

Lorentzen Hydraulikk AS har levert fiskeutstyr (linehale rog sløyekar). Elektronisk utstyr er levert av Pronav AS. Dette består av følgende: autopilot, CN Commander system m/thruster interface, radar, ekkolodd og GPS-kompass av merke JRC, Sailor VHF, Seiwa kartsystem, slaveskjerm ved aktervindu, Fusion høytaleranlegg, brovaktalarm, satelittkompass med ekstern GPS, Navtex, TV, AIS klasse B, og

Olex kartmaskin. Hellanor As har levert innvendig belysning samt lanterner, mens O. S. Solhaug AS har levert utvendig belysning. Innredningen om bord, er levert av Steinar Eik Jensen AS.