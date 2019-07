Lomtind (07/2019)

Lomtind ble 27. mai overlevert fra Grovfjord Mek. Verksted til Salmar Farming, avdeling Nord. Fartøyet er verftets bnr. 129.

Lomtind er stasjonert i Laksefjorden i Finnmark, og fungerer der som lokalitetsbåt på omkringliggende lokaliteter. Båten er bygget med et romslig rorhus med to førerstoler, pantry og stor sofagruppe. Nybygget har et stort dekkshus som inneholder verksted, romslig garderobe med eget tørkeskap, samt WC.

– FLOTT ARBEIDSPLASS

Leder for service og logistikk i Salmar Farming avdeling Nord, Odd-Arne Korneliussen, sier han har et godt førsteinntrykk av nybygget.

– Etter min mening er dette en båt med pent utsende og god finish på arbeidet som er levert. Mange gode løsninger og en praktisk båt å drifte. Med god plass i både dekkshus, rorhus og på dekk er dette en flott arbeidsplass for de som jobber på lokaliteten i Øyra, uttaler han.

MASKINERI

Hovedmaskineriet om bord er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Dette består av to Nogva Scania DI14 74M (IFN) som hver yter 380 hk ved 2100 o/min, girboks av type HC168 med PTO på begge gir, og propellanlegg av type Nogva N4.215 med propelldiameter på 900 mm. Sleipner Motor AS har levert en sidepropell på 50 hk forut i babord skrog.

DEKK

På dekk står det montert en Palfinger stasjonær kran av type PK32080 (M)D hybrid (30,5 tm). Den er levert av Bergen Hydraulic AS, har radiostyring og en rekkevidde på 13,80 meter. To rekkemonterte capstaner med tre tonns trekkraft, er levert av Lorentzen Hydraulikk AS.

DIVERSE

Maritime Innredning Nord har levert og foretatt innredningsarbeidet samt levert møblementet. Elektronisk utstyr er montert av Nautik Elektronikk.