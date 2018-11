Louise (11/2018)

Louise ble i oktober overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Finnmark Maritime AS, Alta. Fartøyet er tegnet av Innovation AS, og er verftets byggenummer 114.

Louise er av verftets båttype Skaarsvåg 1200, som skreddersys etter kundens ønsker og behov. Finnmark Maritime bruker nybygget som støttefartøy innen maritime operasjoner, for eksempel på oppdrag fra oppdrettere i Finnmark og Nord-Troms.

KLAR FOR DET MESTE

Louise er bygget for ulike typer spesialoppdrag, skriver Finnmark Maritime på sin Facebook-side. “Fartøyet vil fungere som et støttefartøy, til alle aktører innen havbruksnæringen, og andre i næringslivet som til tider må benytte seg av sjøen. Med 900 hk under dekk er vi klar for å begynne på oppdragene som venter”, heter det der.

MASKINERI

Framdriften besørges av to Iveco N67 450-motorer, girsystem av type ZF280 og en vannjet av type Doen DJ120. Dette er levert av Sea-Tek AS. Thruster av type SH160 er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk er det montert en capstan og en teinehaler, som er levert av Hydema Syd AS. Hydraulikksystemet kommer fra Sleipner Motor AS.

DIVERSE

Styrhus i glassfiber plassert på gummilabber, er levert av Bruksplast AS. Raymarine navigasjonssystemer, termisk kamera, ekkolodd, med mer, er levert fra Raymarine Norge AS. Styrehusstoler er levert av NorSap og øvrige seter av West Mekan AS.