Lysøy (08/2019)

Lysøy ble i juni overlevert fra Vard Brevik til Torghatten Nord, Tromsø. Ferja er verftets bnr. 879, og designet er av type MM 125 FD fra Multi Maritime.

Torghatten Nord har inngått kontrakt med Statens vegvesen Region Vest for drift av ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, for en periode på åtte år med opsjoner på fem år. Lysøy er den femte av de fem nye ferjene som ble bestilt for å operere på Norges tredje mest trafikkerte samband. Tre ble bygd av tyrkiske Tersan, mens Vard Brevik har stått for de to andre. Alle har designtype MM 125 FD fra norske Multi Maritime. Alle de fem nye ferjene har miljøvennlig gass- og batteridrift.

TREDJE MEST TRAFIKKERTE

Salongen om bord har store panoramavinduer og tilbyr selvsagt kafevirksomhet. Det er også et eget lekerom for barn. Ferjene er bygget med stort bildekk, som skal sørge for en effektiv og sikker om bord- og ilandkjøring. Dette er spesielt viktig på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg, som har stort trafikkgrunnlag og tett ruteproduksjon.

KLASSE

Lysøy er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Car ferry B Battery(Power) E0 Gas fuelled R3(nor). Flagget er norsk og hjemmehavn er Tromsø. IMO-nummeret er 9822073.

MASKINERI

Rolls-Royce Marine har levert tre motorer av type Bergen C26:33 L9 på 2350 kW hver. Batteripakken på 1000 kWh kommer fra Corvus. Nogva har levert to generatorer av type Scania DI16 90M Biodiesel, som yter 600 kW hver. Fra Schottel er det levert thrustere med ytelse på 2750 kW av type SRE 560 CP.

DEKK

Både Norsafe og Survitec Group Ltd. har bidratt til leveranser av redningsutstyr. Livbåter med utstyr er levert av Norsafe, mens livflåter er levert av Survitec. Dimo AS har levert hydraulisk oljesystem for luker om bord. Adria Winch har levert kombinerte anker-/fortøyningsvinsjer. Lyssystem på dekk og cargorom er levert av Luminell og Glamox Aquasignal GMBH.

DIVERSE

Evekueringssystem er levert av Survitec. IMS AS og Libra Plast AS har levert innvendige dører, mens Baggerød AS har levert eksterne dører. Beha-Hedo Industrier har levert både bysse- og vaskeriløsninger. Roxtec har levert kabel- og rørgjennomføringer. Ventilasjonssystem er levert av Teknotherm.