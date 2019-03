Mærsk Maker (03/2019)

14. februar ble Mærsk Maker overlevert fra Kleven Verft AS til Maersk Supply Service AS, Danmark. Fartøyet er verftets byggenummer 387. Design er av type Salt 200 AHTS, fra Salt Ship Design AS.

Mærsk Maker er det siste skipet i en serie av seks ankerhåndteringsfartøy Kleven har bygd for det danske gigantrederiet Maersk Supply Service. Fartøyene er laget for operasjoner på store havdyp, og er av den nye Starfish-serien til Maersk. Alle de fem foregående skipene sikret seg jobb rett etter ferdigstilling. Nybygget gikk inn i spot-markedet i Nordsjøen etter levering.

KLAR FOR DET MESTE

Mærsk Maker er av designtype Salt 200, og har et åpent dekksareal på mer enn 800 m2, i tillegg til 102 m2 overbygd dekksareal. Skipet er utstyrt med en ankerhåndteringsvinsj på 450 tonn og to tauevinsjer på 500 tonn. Ankerhåndteringsvinsjen er plassert i en lukket garasje, slik at mannskap og utstyr er vernet for de røffe omgivelsene fartøyet tidvis opererer i. Mærsk Maker har isklasse Ice 1A og er også forberedt for oljeoppsamling. Trekkraften til de tidligere fartøyene i serien, er målt til 260 tonn.

VERDIFULLT SAMARBEID

– Det er stor stas at vi nå leverer fra oss det sjette søsterskipet i Starfish-serien. Prosjektet har vært viktig både for Kleven og for alle underleverandører som har vært involverte. Maersk er en kvalitet- og sikkerhetsbevisst kunde som vi har lært mye av, særlig i sammenheng med HMS og igangsetting av maskinerisystem, sier Olav Nakken, konsernsjef i Kleven Verft. Han holder frem:



– Nå når Starfishflåten er komplett, tar vi et farvel med Maersk for denne gang, og ønsker dem velkommen tilbake.



Konsernsjef Steen S. Karstensen i Maersk Supply Service er full av lovord om de seks ankerhåndtererene.



– Fartøyene leverer imponerende resultat innen en rekke tjenester, og vi har mottatt positiv tilbakemelding fra våre kunder over hele verden, uttaler han i en pressemelding.

DÅP

Mærsk Maker ble døpt under en seremoni på kaia ved Kleven Verft, med Rikke Eskjær som gudmor.

MASKINERI

Nybygget har dieselhybrid. Wärtsilä Solutions Oy har levert hovedmaskineriet. Motorene er to Wärtsilä W8L32, to Wärtsilä W6L32 og en Wärtsilä W9L20. Thrusterne består av to CP hovedpropeller, tre baugtunnelthrustere på 1580 hk hver og to tunnelthrustere fremme på 1580 hk hver. Nødgenerator er levert av J. Weiberg Gulliksen AS. Ror og styremaskin er levert av Rolls-Royce Marine AS. Ulmatec Pyro AS har levert kjele.

DEKK

Dekksutstyret består blant annet av en 450 tonns ankerhåndteringsvinsj, to 500 tonns tauevinsjer, to sekundærvinsjer på 170 tonn, fire tuggervinsjer, og to tauepinner på 300 tonn. Vinsjene er levert av Rolls-Royce Marine AS. Kraner på dekk er levert av TTS AS. Marinekraner er levert av Triplex AS. Aukra Maritime AS har levert proviantkran. MOB-båt og tilhørende davit er levert av Maritime Partner AS. FiFi-utstyr er levert av Jason Engineering AS.

INNREDNING

Mare Safety AS har levert utstyr til byssa, samt hospitalutstyr. Robinet AS har levert rørsystem til avløp og vacuumtoalett, armatur- og ventilpakke. Jets Vacuum AS har levert septiksystem. Garderobeskap, verktøyskap- og skuffer er levert av SSG AS. Stoler i styrehus er levert av Alu Design AS, mens Novenco AS har levert ventilasjonssystem og klimaanlegg. Oceantec AS har lagt epoxybelegg i innredningen.

ELEKTRONIKK

Komplett elektrisk installasjon er foretatt av HG Teknikk. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er installert av HG Marine Electronics AS, mens annet elektronisk utstyr er levert av HG Teknikk AS. Pakken med navigasjonsutstyr er levert av ProNav AS, består av utstyr fra JRC og Alphatron.