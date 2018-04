Mærsk Mover (04/2018)

31. januar ble Mærsk Mover overlevert fra Kleven Verft AS til Maersk Supply Service AS, Danmark. Fartøyet er verftets byggenummer 384. Design er av type Salt 200 AHTS, fra Salt Ship Design AS.

Mærsk Mover er det tredje i en serie på seks ankerhåndteringsfartøy, som Kleven bygger for Maersk Supply Service. Mærsk Master ble levert 24. mars 2017 (MM 05/17) og Mærsk Mariner i juli samme år (MM 08/17). Mærsk Master ble for øvrig kåret til Offshore Support Vessel of the Year nylig, på den internasjonale OSJ-konferansen i London.

HALVVEIS

Mærsk Mover er identisk med sine søsterfartøy. Det vil si Salt 200 AHTS-design fra Salt Ship Design, 95 meters lengde, ROV-garasje og ROV kontrollrom, Launch and Recovery System (LARS), og mannskapskapasitet på 52 personer. Arbeidsdekket er på nærmere 950 m2. Fartøyet har en trekkraft på 230 tonn, og det er utrustet med et forsterket skrog for operajoner i polarsonen. To av de resterende skipene i nybyggserien forventes å være ferdige i løpet av året, mens det siste er planlagt levert i 2019.

STARFISH

Maersk, et av verdens største rederier, er inne i en flåtefornyingsprosess. Samtidig er de i en prosess med å selge 20 av sine eldste skip. Nybyggprogrammet deres har navnet Project Starfish, og består så langt av de seks AHTS-fartøyene bestilt fra Kleven. De to tidligere leverte Starfish-fartøyene har gått inn på kontrakter med Quadrant Energy i Australia.

HYBRID

Nybygget er tiltenkt for ankerhåndtering på store dyp, og oljefeltoperasjoner med minst mulig miljøpåvirkning. Fem middelhastighetsmotorer med samlet effekt på mer enn 23.000 hestekrefter, samt et drivstoffeffektivt og fleksibelt hybrid fremdriftssystem og fast stigning på alle sidepropeller, skal sørge for både lavt utslipp og stabile manøvreringsegenskaper. Fartøyet har montert FiFi-utstyr, og kan brukes i forbindelse med brannbekjempelse.

DÅP

Den nye ankerhåndtereren ble døpt ved kaia på Kleven Verft 31. januar.

KLASSE

Fartøyet er klasset i Lloyd’s Register med følgende notasjoner: 100A1 Offshore Supply Ship/AHTS, Fire Fighting Ship 1, Oil Recovery, *IWS - RD - ECO – Ice Class 1A FS – LMC, UMS, DP (AA), SCM, SPS. Mærsk Mover seiler under dansk flagg.

MASKINERI

Wärtsilä Solutions Oy har levert hovedmaskineriet. Motorene er to Wärtsilä W8L32, to Wärtsilä W6L32 og en Wärtsilä W9L20. Thrusterne består av to CP hovedpropeller, tre baugtunnelthrustere på 1580 hk hver og to tunnelthrustere fremme på 1580 hk hver. Nødgenerator er levert av J. Weiberg Gulliksen AS. Ror og styremaskin er levert av Rolls-Royce Marine AS. Ulmatec Pyro AS har levert kjele.

DEKK

Dekksutstyret består blant annet av en 450 tonns ankerhåndteringsvinsj, to 500 tonns tauevinsjer, to sekundærvinsjer på 170 tonn, fire tuggervinsjer, og to tauepinner på 300 tonn. Vinsjene er levert av Rolls-Royce Marine AS. Kraner på dekk er levert av TTS AS. Marinekraner er levert av Triplex AS. Aukra Maritime AS har levert proviantkran. MOB-båt og tilhørende davit er levert av Maritime Partner AS. FiFi-utstyr er levert av Jason Engineering AS.

INNREDNING

Mare Safety AS har levert utstyr til byssa, samt hospitalutstyr. Robinet AS har levert rørsystem til avløp og vacuumtoalett, armatur- og ventilpakke. Jets Vacuum AS har levert septiksystem. Garderobeskap, verktøyskap- og skuffer er levert av SSG AS. Stoler i styrehus er levert av Alu Design AS, mens Novenco AS har levert ventilasjonssystem og klimaanlegg. Oceantec AS har lagt epoxybelegg i innredningen.

ELEKTRONIKK

Komplett elektrisk installasjon er foretatt av Hareid Elektriske Teknikk AS. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av HG Marine Electronics AS, mens annet elektronisk utstyr er levert av Hareid Elektriske Teknikk AS.