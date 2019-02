Malene (02/2019)

Malene ble i november 2018 overlevert fra Skogsøy Båt AS til Barents Sea AS, Nord-Lenangen. Dette er verftets byggenummer 98.

Fjorårets to siste måneder ble en produktiv periode for Skogsøy Båt, da de overleverte to båter: Malene i november og Lill Nora i desember.

LINE OG SNURREVAD

Malene er en linebåt som også er rigget for snurrevad, med design av type Skogsøy 50. Designet, som i sin tid var noe omdiskutert med tanke på utseende, har blitt en av slagerene fra verftet. Mer lastekapasitet, større arbeidsplass og romslige fasiliteter for mannskapet er noen av fordelene. Neste båt ut fra Skogsøy er byggenummer 100 i mai. “Jubileumsbygget” er en 21-metring bygget i aluminium, til Ellfisk AS fra Lebesby i Finnmark.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord, en Nogva Scania D16, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Girsystem og propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller AS.

Diverse

Malene er innredet for seks personer. Innredningsarbeidet er utført av Haugland Miljøinnredning (HMI) AS fra Kristiansand, en bedrift som spesialiserer seg på båtinnredning. Kranen på dekk er levert av Lofoten Hydraulikk AS. Mandal Slangeservice AS har levert diverse filter, slanger, rør og kuplinger. Hydraulikkutstyr kommer fra Lorentzen Hydraulikk.