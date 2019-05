Maria Grazia Onorato (05/2019)

14. mars ble Maria Grazia Onor-ato overlevert fra Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG til Siem Industries. Fartøyet er verftets byggenummer 776.

Maria Grazia Onorato er det sjette RORO-skipet tyske Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) leverer til Siem. Nybygget har plass til 310 semi-trailere og en totalkapasitet på 4076 lanemeter. Verftet har ytterligere to RORO-skip i ordreboken, som også bygges for Siem.

STORE KAPASITETER

Maria Grazia Onorato er chartet til Moby Lines Europe, og fra mai begynte skipet å gå i transportrute langs kysten (Genoa-Livorno-Catania-Malta). Også ruter mellom Sardinia og Sicilia står på programmet. Dette er det RORO-skipet med størst lastekapasitet i Middelhavet, sammen med søsterfartøyet Alf Pollak. Ifølge det italienske nettstedet Adnkronos er nybygget også “særdeles grønt og med mange miljøsparende tiltak”, blant annet skrubbere som reduserer CO2-innholdet i utslippet fra 3,5 til 0,1 prosent.

KLASSE

RoRo-skipet er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 General Cargo Carrier Ro/Ro BIS DG(P) E0 NAUT (AW). Hjemmehavn er Valetta. IMO-nummeret er 9848479.

MASKINERI

Hovedgeneratorene er to 6L21/ 31, og fremdriftsmotorene er to 8L48/60CR, alle fra MAN Energy Solutions SE. Girsystemet er av type RSH-1050 fra Renk Aktiengesellschaft. Schottel har levert propellanlegg, og Volvo Penta AB har levert nødgenerator av type D16. Brunvoll AS har levert to tunnelthrustere av type FU80.