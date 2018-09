Mein Schiff 1 (09/2018)

25. april ble Mein Schiff 1 overlevert fra Meyer Werft Turku i Finland, til tyske TUI Cruises. Cruiseskipet er verftets byggenummer 1392.

Mein Schiff 1 seiler inn som TUI Cruises sitt nye flaggskip. Dette er det femte cruiseskipet Meyer Turku leverer til det tyske cruiserederiet, og det nye designet er basert på den tidligere Mein Schiff-serien.

NY GENERASJON

Det originale Mein Schiff 1-skipet seiler nå under navnet Marella Explorer, for TUI sitt underselskap Marella Cruises.

– Mein Schiff 1 markerer starten på en ny generasjon skip for oss. Vi fortsetter ekspansjonen neste år med Mein Schiff 2. Mein Schiff 7, som kommer i 2023, vil sørge for en videre utvikling av flåten. Med dette første skipet har vi kommet betraktelig nærmere målet vi har om å være et av verdens mest moderne og miljøvennlige cruiseskiprederi, uttaler TUI-sjef Wybcke Meier i et presseskriv.

MILJØLØSNINGER

Verft og rederi har sett mye på hvordan de kan implementere grønnest mulig løsninger. Nybygget har et maskineri som skal være markedsledende innen reduksjon av CO 2 og andre lumske utslipp. Ifølge en pressemelding bruker skipet en tredjedel mindre energi enn sammenlignbare cruiseskip. Det er takket være faktorer som et omfattende EMS-system, innovativt kontrollsystem for lysene om bord, høyeffektive klimaanlegg, hydrodynamisk skrogdesign og utstrekt bruk av LED-lys. Alle tekstiler om bord, for eksempel håndduker, morgenkåper og sengetøy, er laget av sertifisert organisk bomull. All treinnredning kommer fra bærekraftige skoger.

“ALT INKLUDERT”

På sitt første offisielle cruise gikk turen til Norge. Mein Schiff 1 var innom Bergen og Stavanger på en seksdagerstur i mai. På returen ble det også stopp i København. Det er 1447 ulike lugarer/suiter om bord. Nesten alle måltider, drikke og tips er inkludert i prisen, noe som skiller dette nybygget fra andre cruiseskip.

BARNEVENNLIG

Cruiseekspertene til nettstedet Seascanner.com gir Mein Schiff 1 rangeringen 8,5 av 10. De trekker frem komfort- og luksusfølelsen om bord, sport- og fitnessmulighetene, spa- og velværeanlegget, maten og tilbudet til de minste som mest positivt.

DÅP

Mein Schiff 1 ble døpt 11. mai i Hamburg. Skipets gudmødre er Kira Walkenhorst og Laura Ludwig, som vant OL-gull i sandvolleyball og er store publikumsyndlinger i den tyske havnebyen.

KLASSE

Mein Schiff 1 er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Passenger ship BIS Clean F(M) Fuel(380 cSt, 991 kg/m3, -7 °C) LCS(DC) TMON. Fartøyet seiler under maltesisk flagg, og hjemmehavn er Valletta.

MASKINERI

Hovedgeneratorene kommer fra Wärtsilä Italia S.p.A. To er av type 8L46F og to er av type 12V46F. Thrustere av type WTT40 CP og CT 300 er levert av Wärtsilä Netherlands B.V. Den elektriske motorpakken, bestående av to MAZ 1600ZB12 LSB, er levert fra ABB Oy. MTU Friedrichshafen GmbH har levert nødgeneratoren, og Alfa Laval Aalborg har levert kjeler.