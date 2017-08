Mein Schiff 6 (08/2017)

Mein Schiff 6 ble 9. mai overlevert fra Meyer Werft Turku, Finland, til TUI Cruises, Tyskland. Cruiseskipet er verftets byggenummer 1390.

Mein Schiff 6 er det fjerde nybygget til TUI Cruises. Forrige skip, Mein Schiff 5 (MM 09/16), ble overlevert i juni 2016. Verftet startet arbeidet med Mein Schiff 6 i august samme år. Det nye cruiseskipet er 33 meter lengre, og har plass til over 300 flere lugarer, enn det første skipet i serien. Jomfruturen startet 3. juni, og destinasjonen var Norge og Nordkapp. Etter cruiseturer i Nord Europa og Baltikum, går skipet til New York i slutten av august.

VELKJENT OPPLEGG TUI Cruises er felleseid av Royal Caribbean Cruises Ltd og TUI AG. Rederiet satser på å tiltrekke seg en bred målgruppe, selv om imaget er rettet mot “the young and young-at-heart, sophisticated travellers”, som det heter i en omtale av søsterskipet Mein Schiff 5. Mein Schiff 6 har alle fasiliteter kjent fra de tidligere skipene i serien, som utendørsbasseng med en lengde på 25 meter samt innendørsbasseng med boblebad, utendørskino og utendørsarena for ballspill og aktiviteter. Samtidig har målet vært å forbedre seg ytterligere siden søsterskipene ble levert, og man har blant annet gjort finjusteringer basert på tilbakemeldinger fra passasjerene.

Gjestene kan velge mellom 12 ulike restauranter og bistroer, samt 14 forskjellige barer og kafeer. Et av spisestedene befinner seg inne i en 167 kvadratmeter glassfasade i form av en diamant.

ENERGIEFFEKTIVt I konstruksjonen av Mein Schiff 6 har man satset på miljøvennlig teknologi med katalysatorer og etterbehandling av eksosen, som skal føre til store utslippsreduksjoner, og tilfredsstille de nye kravene for slike bygg. I tillegg har skipet et energiforbruk som er rundt 30 prosent mindre enn sammenlignbare skip.

FLYTENDE KUNSTUTSTILLING Totalt 5581 kunstverk dekorerer lugarer, suiter og fellesområder. Malerier, tegninger, fotografier og annet, er utvalgt i samarbeid med Lumas Editions Gallery. Dette får TUI Cruises til å kalle Mein Schiff 6 en flytende utstilling av moderne kunst, i følge en pressemelding.

DÅP Cruiseskipet ble døpt i Hamburg 2. juni, under en såkalt kveldsseremoni. Skipet seilte fra Altona Cruiseterminal klokken ni på kvelden, og opp elven Elbe, med destinasjon for konserthallen Elbphilharmonie. Her ble det fyrverkeri og framføring av en symfonikonsert, som var spesialkomponert for anledningen.

KLASSE Mein Schiff 6 er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Passenger ship BIS Clean F(M) Fuel(380 cSt, 991 kg/m3, -7 °C) LCS(DC) TMON. Skipet seiler under maltesisk flagg, og hjemmehavn er Valletta.

MASKINERI Wärtsilä har levert diesel hovedmotorene om bord. Disse består av to 8L46F, som hver yter 10.000 kW, og to 12V46, som hver yter 12.600 kW – totalt 45.200 kW. Wärtsilä har også levert thrusterne som består av to type CT 200 og tre type CT 300. Nødgenerator type 12V4000 er levert av MTU, mens ABB har levert elektriske motorer – bl.a. to type AMZ 1600ZB12 LSB, som driver propellene som er levert av Rolls-Royce Sweden.

INNREDNING Lugarmoduler er levert av Piikkio Works. Flere designselskap er involvert i innredningsjobben. Design av dekksområde, kino og konserthall er levert av Wilson Butler Architects, design av allrom, lugarer og restauranter er levert av CM Design og design av diverse interiørområder og interiørelementer, er levert av Tillberg Design. Klimaanlegg om bord er levert av Wilhelmsen Technical Solutions.