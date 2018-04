Mevær (04/2018)

Mevær ble overlevert 6. februar, fra Moen Marin AS til Øyfisk AS, Myre. Servicefartøyet er av type NabCat 1375, og er verftets byggenummer 194.

Servicekatamaranen Mevær er det første fartøyet det Myre-baserte havbruksselskapet Øyfisk får fra Moen Marin. Selskapet har base på fiskeværet Myre i Nordland, og driver matfiskproduksjon på fire konsesjoner for laks- og ørretoppdrett. Øyfisk AS, som er heleid av Gunnar Klo AS, oppgraderer nå sin flåte med en NabCat 1375 fra Moen Marin AS.

MASKINERI

Mevær er utrustet med to hovedmotorer fra Nogva Motorfabrikk AS, som yter 380 hestekrefter hver. Gir av type HC168, firebladet propellanlegg og generator av type Nanni QLS22T er også levert av Nogva Motorfabrikk. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk er det montert en kran av type Palfinger 32080(M)D. En capstan på fem tonn og en på tre tonn, er levert av Adria Winch. MB Hydraulikk AS har levert en 15 tonns vinsj.

DIVERSE

Tyco Integrated Fire & Security har levert brannslukking i maskinrom, av type Inergen. Navigasjons- og kommunikasjonsanlegg består av utstyr fra Furuno og Olex. Mevær er også utrustet med et trefaset aggregat med en effekt på 23 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, og to redningsflåter.