Mira (11/2017)

16. oktober ble Mira overlevert fra Nor-Dan Marine AS til Jan Are, Bokn. Båten er av type Nor-Dan Speedsjark 35, og har verftets byggenummer 93.

Fartøyet er av den oppgraderte Nor-Dan 35-modellen til verftet, med bredere styrehus. Påmontert bulb er levert av reder. Mira er bygget etter norske regler for merkeregistrerte fiskefartøy over seks meter, og blir benyttet til garn/line og juksafiske. Båten er godkjent for Bankefiske 1. Påmontert bulb er levert av reder.

MASKINERI Motoranlegget er levert av Universal Diesel AS, og består av en Cat-hovedmotor på 425 hk. ZF 286 gir med cruisecommand er levert av KGK AS. Hydraulisk anlegg er levert av Egil Eng & Co/AC-Marine AS. Baug og hekkthruster er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK Aluminiumsrekker på dekk er levert av Suntec AS, og master er levert av Thomic Aluminium AS. Dekksutrustning samt garnbinge og rekker er levert av Fiskeriteknikk AS. Det er tørkeskap og shelterdekk om bord.

INNREDNING Fartøyet har en åpen, trivelig interiørløsning, heter det i et presseskriv fra verftet til Maritimt Magasin. “Innredningen er i teak/hvit respatex. Eksklusive Synteak-dørker i førerhus og kabin. Eberspacher varmeapperat på 4 kW. Førerposisjonen på styrbord er oversiktlig med integrerte flatskjermer og betjeningsinstrumenter for motor”, står det videre. Styrestol med fothviler er levert av NorSap AS, og den har integrert styrestikke. Det er også nedfelt elektrisk kokeplate og Waeco kjøleskuff om bord. Forut i lugaren er det tre faste køyer, samt fire skap.

ELEKTRONIKK AC-Marine har stått for all elektrisk og teknisk installasjon, i tillegg til motormontasje. Komplett navigasjon fra Simrad er levert av Navico AS. Det er også Olex om bord. Det gjelder både nødpeilesender, radartransponder, håndholdt VHF, inverter, landstrøm, og antenner for VHF og AIS. Zipwake er levert av ProNav AS, som også har levert musikkanlegget.