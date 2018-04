Møkstrafjord (04/2018)

Møkstrafjord ble 29. januar overlevert fra Tersan Shipyard i Tyrkia, til Fjord1 ASA. Den elektriske ferjen er verftets byggenummer 1075. Design er av Multi Maritime AS, og designtypen er MM 112FE EL.

Ferjen har elektriske framdrift og plugin hybrid-teknologi. Den går inn på sambandet Krokeide-Hufthamar i Hordaland, som Fjord1 tok over driften av fra januar 2018.

MER MOTORKRAFT

– Møkstrafjord er i utgangspunktet veldig lik de to ferjene på Anda-Lote (Gloppefjord og Eidsfjord), men de er ikke søsterskip. På Møkstrafjord er det fire hovedmotorer i stedet for to, og el-motorene er på 1200 kW og ikke 900 kW. Ferjen har litt lengre overfartstid enn de på Anda-Lote, den er litt lengre og har plass til flere biler og passasjerer, forteller prosjektleder for nybygg i Fjord1, Reginald Stuart Johnson.

HØYSPENT

Møkstrafjord har 35 minutters overfartstid, og ladetid på rundt ni minutter. Lading skjer på hvert anløp. På Gloppefjord og Eidsfjord blir det benyttet lavspent lading, mens på Møkstrafjord er det høyspent lading.

TO NYE FERJER

Den nye ferjen ankom Hordaland i begynnelsen av mars, noe forsinket sammenlignet med opprinnelig plan.

– Etter vi har fått den hit blir det satt av tid til litt opplæring av mannskapet, og så skal ferjen i rute rett etter det, sa Johnson til Maritimt Magasin i midten av februar.

Møkstrafjord er en av to nye ferjer som skal inn på samme samband i løpet av 2018. Byggenummer 1076 ved Tersan Shipyard får plass til 120 personbilenheter, og vil ellers være tilnærmet lik Møkstrafjord. Navnet på denne ferja blir Horgefjord.

KLASSE

Møkstrafjord er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, R4(nor), E0, CAR FERRY B, NMA Trade area 2. Hjemmehavn er Florø, signalbokstavene er LEMZ og IMO-nummer er 9815006.

MASKINERI

Siemens har levert systemintegrator på elektrisk anlegg og er leverandør av DC-tavler, ladesystem på kaiene, IAS-systemer, generatorer, frekvensomformerer, transformatorer, kontrollsystem, mm. Fire dieselmotorer til generatorsettet, av type Scania DI16M, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Rolls-Royce Marine AS har levert to azimuththrustere av type AZP 085 CP samt thrusterkontrollsystem.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert innredning og møbler om bord. NorSap AS har levert stoler i styrehus. Ventilasjonssystem er levert av Aeron AS, varmepumpene kommer fra Teknotherm AS og bysseløsningen er levert fra Beha-Hedo AS.

DIVERSE

Autocrossing-systemet kommer fra Rolls-Royce. Systemet for automatisk fjordkrysning kontrollerer skipets akselerasjon, retardasjon, fart og rute. Cavotec Norge har levert vakuumfortøyningsmaskiner av type Moormaster.