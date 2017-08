MSC Meraviglia (08/2017)

MSC Meraviglia ble 31. mai overlevert fra franske STX France til MSC Cruises, Sveits. Fartøyet er det hittil største cruiseskipet eid av et europeisk rederi.

MSC Meraviglia er det fjerde største cruisefartøyet som har blitt bygd, kun slått av Royal Carribean sine tre skip i Oasis-klassen. De første sesongene skal skipet gå i Middelhavet og Nord-Europa, før det i 2019 setter seil mot Florida. Med sine knappe 316 meter, 19 dekk og kapasitet til 5714 passasjerer, er nybygget en milepæl for MSC Cruises, ettersom de aldri før har hatt et fartøy inne på “topp 5”-listen over verdens største cruiseskip.

VIL VOKSE Det sveitsiske rederiet er blant hovedaktørene i europeisk cruise, men har hittil ikke gjort så mye ut av seg på det amerikanske markedet. Det kan fort endre seg med MSC Meraviglia. MSC Cruises har planer om å forsterke seg ytterligere, og minst 10 nye cruisefartøy skal inn i flåten frem til 2026.

MANGE BOMULIGHETER Det nye flaggskipet til MSC Cruises har en rekke ulike boalternativer. Man finner innvendige lugarer, og lugarer med havutsikt eller balkong, familielugarer samt romsligere Duplex-suiter med to etasjer og eget boblebad. Reisende i selskap fra seks til ti personer kan bestille tilstøtende lugarer med dør i mellom. Det er mulig å kombinere inntil tre lugarer, alle med hvert sitt bad. MSC Meraviglia har for øvrig en større andel balkonglugarer enn noe annet cruiseskip, i følge MSC Cruises.

EKSKLUSIVT TEATER I skipets akter ligger bassengområdet Horizon med fri utsikt over havet. Når kvelden faller på, tennes utebelysningen og området forvandles til et storslått dansegulv med scene for underholdning og stjernehimmelen som tak. Ytterligere ett basseng-/soldekkområde er tilgjengelig, med nærhet til poolbar. I tillegg finnes et bassengområde kalt Aqua Park, med tre forskjellige vannsklier.

Spesielt for MSC Meraviglias gjester er at det blir satt opp to ulike forestillinger med verdenskjente Cirque du Soleil. Disse vises seks kvelder i uken i den spesialtilpassede scenen i Carousel Lounge. Dette lokalet er tilrettelagt for å kunne kombinere underholdningen med å nyte en bedre middag eller en drink.

DIGITALT TAK MSC Meraviglia har 12 ulike matserveringssteder å velge mellom. Blant annet Kaito Sushi Bar, ekte italiensk fra Eataly, kjøtt fra Butcher’s Cut og spesialkomponerte retter tilpasset Cirque du Soleils show. De fleste spisestedene finner man i skipets toetasjes “hovedgate”, The Promenade. Taket i Promenaden er dekket av LED-skjermer, som skal fungere som en “atmospheric digital sky”, i følge rederiet. Taket endrer belysning gjennom dagen, og kan i tillegg fremvise fargesprakende spesialeffekter.

Blant de andre tilbudene om bord, kan for eksempel racerbil- og flysimulator, 4D-kino, soner for barn laget i samarbeid med Lego, casino og bowlingbane nevnes.

DÅP MSC Meraviglia ble døpt 3. juni, i Le Havre. Gudmor er den ikoniske skuespilleren Sophia Loren. Over 2000 inviterte gjester var til stede under dåpen.