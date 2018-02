MSC Seaside (02/2018)

MSC Seaside ble overlevert 29. november 2017, fra italienske Fincantieri til MSC Cruises, Sveits. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6256, og det hittil største fartøyet bygd i Italia.

MSC Seaside er det sveitsiske luksuscruiserederiets første skip i deres nye Seaside-klasse. 5,3 milliarder dollar har blitt investert i ekspanderingen av flåten, og de nye Seaside-skipene er en del av dette. To identiske skip skal bygges, med levering i mai 2018 og sommeren 2021. MSC Seaside er det hittil største cruiseskipet som har blitt bygd av Fincantieri. Skipet seiler året rundt, fra Miami til Karibia.

PANORAMA

MSC Seaside skal ifølge rederiet tilby en unik cruiseopplevelse i total harmoni med havet, takket være den gjennomtenkte og naturlige forbindelsen mellom innemiljø og utemiljø i skipets fellesområder.

Et unikt promenadedekk gjør det mulig å ta lange spaserturer rundt hele det 323 meter lange skipet, hvor du også finner flere butikker, restauranter, kafeer, barer, soldekk og bassengområder – alle med panoramautsikt over havet.

MATKONSEPTER

Rederiet har nylig inngått et samarbeid med restauranteieren og mat- og vinkjendisen Joe Bastianich. Han er med på å utvikle menyene til MSC Seaside, og skal også lansere signaturretter eksklusive for dette skipet. I det hele tatt er internasjonale spiserimuligheter noe som skal være et av høydepunktene i MSC Seaside, og det er seks spesialrestauranter satt av til dette, med matkonsepter fra hele kloden. Totalt er det elleve forskjellige restauranter, og 20 ulike barer om bord.

INTERAKTIVT

Et annet høydepunkt om bord, er et interaktivt badeland, AquaPark, som skal være et av de største til havs. Som første cruiseskip kan såkalt Slide Boarding Technology tilbys. Dette er en futuristisk badelandsteknologi, som kombinerer vannsklie og interaktive videospill. To adskilte områder i AquaPark er dedikert til de yngste gjestene.

“PRIVAT” SONE

Om bord det nye skipet er noe rederiet kaller MSC Yacht Club, “et skip i skipet”. Her kan man nyte eksklusivitet og privatliv i en verden av valgmuligheter. Det skal være et område med luksusen til en privat yacht, samtidig som du kan glede deg over tilgangen til de utallige rekreasjons- og underholdningsmulighetene som resten av skipet tilbyr.

DÅP

MSC Seaside ble døpt 21. desember i PortMiami, USA. MSC Cruises er kjent for sine storslåtte dåpsseremonier, med inviterte og innleide celebriteter, politikere, artister, medier og forretningspartnere. Naturlig nok ble det slått på stortrommen når deres nye flaggskip skulle døpes. Gudmor er den legendariske skuespilleren Sophia Loren. Dette er tolvte gang Loren er gudmor til et MSC Cruises-skip. Popstjernen Ricky Martin sang sine hits, og tenoren Andrea Bocelli fremførte noen av sine klassiske verk.

Ettersom dåpsarrangementet var i Miami, var det stort for cruiserederiet å ha Hall of Fame-quarterbacken Dan Marino til stede. Marino spilte for Miami Dolphins i NFL i 17 år, og selv om han aldri vant Super Bowl, blir han regnet for å være blant de største legendene i amerikansk fotball. MSC Cruises signerte nylig en parterskapsavtale med Miami Dolphins, og er nå lagets ”official cruise line”. Ellers var TV-stjernen Mario Lopez konferansier under seremonien. Tross en stjernespekket gjesteliste, fremhevet rederiet at den største stjernen var skipet selv, MSC Seaside.

“MILJØLØSNINGER”

Fartøyet har et avansert vannbehandlingssystem (ATW), som skal fjerne forurensende og farlige partikler fra spillvann, et høyeffektivt avfallbehandlingssystem, miljøvennlig maling og skrubbere for å minimere utslipp. Skroglinjer, propeller og ror er optimaliserte for lavt drivstofforbruk. LED-lamper er brukt for å redusere energiforbuket, og det er installert et avansert varmegjenvinningsanlegg.

DIVERSE

Hovedmotorene er fire Wärtsilä W46F, hvorav to som yter 14,4 MW og to andre som yter 16,8 MW. Elektrisk fremdriftssystem er levert av GE Marine. Klassing og sertifisering er foretatt av det italienske klasseselskapet RINA. Norske Infratek AS har levert etterlysende ledesystem om bord.