Multi Innovator (11/2018)

29. september ble Multi Innovator overlevert fra Vard Aukra AS til FSV Group AS, Molde. Fartøyet er verftets byggenummer 900. Solstrand Trading AS står for designet, som har benevnelse S-1910-SV.

Multi Innovator er det første av to like fartøy Vard Aukra bygger for FSV Group. Søsterskipet leveres våren 2019, og begge skal være blant de mest avanserte fartøyene noen sinne til bruk i havbruksnæringen. Fartøyet er utviklet og designet av FSV Group og Solstrand Trading. Med Multi Innovator har FSV nå 11 spesialfartøy, inklusive to lektere, i flåten sin.

FRAKT- OG SERVICEFARTØY

Nybygget er spesielt utviklet for service- og supportoppdrag i havbruksnæringen. Det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord, framhever byggeverftet i en pressemelding. Det nye fartøyet er blant annet utrustet med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), dynamisk posisjonering (DP), spesialtilpasset dekksutstyr, ballastvannsystem, elektriske tunnelthrustere samt dieselelektrisk generatoranlegg.

NY STANDARD

Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group sier i pressemeldingen: «Gjennom lanseringen av vårt nye fartøykonsept ønsker FSV å sette en ny standard for miljøvennlige, trygge og effektive servicefartøy for havbruksnæringen. Også denne gangen har vi valgt å satse på den siste tilgjengelige teknologien og med en standard som vil bidra til å løfte segmentet for servicefartøy opp på et nytt nivå.

Multi Innovator har en av de mest moderne utstyrspakkene i sitt segment og komplementerer en allerede moderne flåte av servicefartøy i FSV. Med dette tilskuddet, vil alle våre fartøy være relevant i mange år framover. FSV synes også det er ekstra kjekt å få bygge et skip lokalt». Han takker i den forbindelse Vard, og alle de som har vært med på å ferdigstille båten. Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra, tilføyer at nybygget er et resultat av et godt og lokalt samarbeid. Verftet takker for tilliten og er allerede godt i gang med søsterskipet.

DÅP

Multi Innovator ble døpt ved Rekneskaien i Molde 29. september. Gudmor Bente Aure Myrstad gav fartøyet navnet Multi Innovator, et navn inspirert av teknologien og løsningene om bord.

MASKINERI

Dieselgeneratorsettet er levert av Nogva Motorfabrikk AS, mens girsystem er levert av Nogva Heimdal Propulsion AS. Propellanlegget er levert av Helseth AS. To elektriske thrustere på 200 kW hver, er levert fra MB Hydraulikk AS.

DEKK

En 2 tonns og en 2,6 tonns kran på dekk er levert av Aukra Maritime AS. MB Hydraulikk AS har levert dekksutstyr, deriblant vinsjer, tre totonns capstaner og tauepinne. Fra Varde AS er det levert luker og fortøyningspæler. Arbeidsbåt kommer fra Møre Båtservice AS og livflåter fra Viking Life-Saving Equipment AS.

INNREDNING

Innredningen er levert av Norwegian Marine Interior AS, som også har levert klimaanlegg om bord. Bihamet har levert vinduer og sideluker, dører kommer fra Libra Plast AS og Jets Vacuum AS har levert sanitærsystemet.

ELEKTRONIKK

Fullstendig elektrisk installasjon samt leveranse og montering av elektronisk utstyr, er gjort av Vard Electro AS.