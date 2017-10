Munin (10/2017)

I august ble Munin overlevert fra Lextor Marin AS til ROV & Dykkerservice AS, Flekkefjord. Fartøyet er verftets byggenummer 20.

Munin er bygget av aluminium, og er produsert i Norge.

– Den skal brukes til spyling, og skal utrustes med ROV-spylesystem. Med sitt trimaranskrog, har båten stor bæreevne. Styrhuset er produsert i glassfiber, med skumisolering, forteller daglig leder i Lextor Marin AS, Aasmund Torvik, til Maritimt Magasin om nybygget. Verftet har siden 2010 satset på spesialutviklede arbeidsbåter. Munin er det andre fartøyet ROV & Dykkerservice AS får levert fra verftet, da de har Hugin i flåten sin fra før.

MASKINERI J. Weiberg Gulliksen AS har levert to Volvo-motorer av type D4 på 180 hk hver, og gir av type HS63/ AE/ZF63. Propellanlegg er levert av West Mekan AS, og Sleipner Motor AS har levert hydraulisk baugpropell. Nogva Motorfabrikk AS har levert et Nanni-aggregat på 26 kW.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Amco Veba 808, levert av Truck Tek AS. Capstan er levert av Tenfjord Industrier AS, og hydraulikksystem er levert av Sleipner Motor AS. Lanterner og generell belysning kommer fra Hella AS.

DIVERSE Navigasjonsutstyr er levert av Garmin, mens GPS- og VHF-system er levert av Furuno. Dører er levert av Libra Plast AS. Møbler i styrehus er levert av VAD, mens NorSap AS har levert skipperstol.