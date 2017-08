Mylingen (08/2017)

21. juni ble Mylingen overlevert fra Moen Marin AS til Cermaq Norway AS, Norfold. Fartøyet er verftets byggenummer 166, og design er av type NabCat 1350.

Katamaranen Mylingen er det tredje servicefartøyet fra verftet, som skal operere for Cermaq i nord.

“Cermaq Norway AS er en av Norges største matprodusenter, og har en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Denne laksen nytes årlig av mennesker i mer enn 20 land. For tredje gang i år forsterker Cermaq-flåten med et NabCat-fartøy fra Moen Marin”, heter det i en pressemelding fra verftet.

MASKINERI Mylingen er utrustet med to hovedmotorer fra Nogva Motorfabrikk AS, som til sammen yter 760 hestekrefter. Gir av type HC168, propellanlegg og generator av type Nanni QLS22T er også levert av Nogva Motorfabrikk. Baugpropell er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK På dekk er det montert en kran av type Palfinger 32002M, med 2,5 tonns vinsj. En capstan på tre tonn og en på fem tonn, er levert av Adria Winch.

Diverse Tyco Integrated Fire & Security har levert brannslukking i maskinrom, av type Inergen. Navigasjons- og kommunikasjonsanlegg består av utstyr fra Furuno og Olex.