NKT Victoria (06/2017)

10. april ble NKT Victoria overlevert fra Kleven Verft AS til NKT Cables Group AS, Danmark. Fartøyet er verftets byggenummer 372. Design er av type SALT 306 CLV, fra Salt Ship Design AS.

Kabelleggeren NKT Victoria gikk rett fra dåp og ut i jobb, for å legge undervannskabler på nordkysten av Skottland. Fartøyet er blant verdens mest avanserte i sitt slag, med et design som tar utgangspunkt i verftets omfattende erfaringer med offshoreinstallasjoner. Remøy Management står for bemanning og drift av skipet. Med sin lengde på 140 meter og bredde på 30 meter, er dette et av de største fartøyene Kleven har levert.

FRA ABB TIL NKT NKT Victoria legger kabler med høy presisjon basert på blant annet DP3-teknologi og fjernstyrte undervannsfartøy med kameraer, og kan legge både høyspentkabler og fiberoptiske kabler. Fartøyet ble kontrahert av ABB i september 2015. I mellomtiden har danske NKT Cables overtatt ABB sin virksomhet innen høyspennings kabelsystem, slik at fartøyet har gått fra ABB sin røde farge til NKT sin blå.

TAR MILJØHENSYN Flere banebrytende funksjoner skal bidra til høyere effektivitet og presisjon av installasjon og serviceutførelse, samtidig som de gir maksimal sikkerhet for mannskapet. Designet fra Salt Ship Design skal også være drivstoffvennlig. NKT Victoria kan benytte en “power-from-shore”-løsning sammen med energibesparende systemer om bord. Dette reduserer drivstoff- og CO 2 -forbruk betydelig, sammenlignet med andre kabelleggende fartøy som er tilgjengelige i markedet, melder NKT Cables. “Power-from-shore”-strømforbindelsen opprettholdes mens man laster kabelen om bord på båten – noe som resulterer i en mer miljøvennlig drift, mener NKT Cables.

POSISJONERER SEG – Med dette kabelleggingsfartøyet er vi nå blant de få AC/DC-høyspennings offshorekabelleverandørene som leverer komplette nøkkelferdige løsninger. Vi er godt posisjonerte for å ha en aktiv rolle i det voksende globale markedet for offshorevindprosjekter, og bygge videre på vårt rykte som en pålitelig partner i denne bransjen, sier CEO i NKT, Michael Hedegaard Lyng, i en pressemelding. Den “nøkkelferdige” løsningen Lyng nevner, kaller NKT for CIS turnkey (Cable system, Installation and Service).

DÅP NKT døpte sitt nye kabelleggingsskip i Karlskrona 4. mai. I følge NKT var det folksomt under dåpen, med både ansatte, investorer, partnere, klienter og andre på besøk. Til sammen var et par hundre gjester til stede, for å delta på dåpsseremonien. Berit Andnor Bylund, ordfører i Blekinge, området der NKTs anlegg i Karlskrona ligger, er gudmor for fartøyet. Flasken ble knust på andre forsøk, noe som ble etterfulgt av fyrverkeri ved havnen.

KLASSE NKT Victoria er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, SF, E0, DYNPOS AUTRO (DP3), COMF C(3), COMF V(3), Clean Design, BIS, NAUT(OSV) (A), DK(+),HELDK-SH, SPS, Cable Laying Vessel, Recyclable.

MASKINERI Generatorsettet består av seks Caterpillar av type 3516C, på 2240 kW hver. Propeller er levert av ABB Oy, Marine & Ports. Nødgenerator er en Caterpillar C18. Tre tunnelthrustere av type FU115, på 1900 kW hver, er levert av Brunvoll AS.

DEKK På dekk er det montert en hovedkran med løftekapasitet på 25 t/15 t ved 23 m/32 m, med 1000 meters radius, en dekkskran med løftekapasitet på 10 t/4 t ved 15 m/26 m, og en proviantkran med kapasitet på 1,5 t/10 meter.

Kabelkarusellen på hoveddekk har 7 tonns kapasitet, mens karusellen under dekk har 4,5 tonns kapasitet. Vinsjpakken består blant annet av tre 45 tonns A&R-vinsjer, og to 6,4 tonns tuggervinsjer.

Gangveier er levert av Undertun AS. Glamox AS har levert en stor belysningspakke, med blant annet LED-flomlys og LED-lanterner. Tranberg AS har levert tyfon.

INNREDNING Fartøyet kan ta om bord et mannskap på totalt 100 personer, fordelt på 77 lugarer. For mannskapet er det 42 enkeltlugarer og 23 dobbeltlugarer. Isolasjon om bord er levert av Glava Isolasjon AS. Garderobeskap, verktøyskap og verkstedbenker er levert av SSG AS. Delitek AS har levert avfallsbehandlingssystem av type DT-200. Ahlsell AS har levert en pakke bestående blant annet av diverse sanitærutstyr, avløpsrør- og deler, armatur og ventilpakke.