Nonstind (01/2019)

Nonstind ble 6. desember i 2018 overlevert fra Nor-Dan Marine AS til Frode Benonisen, Tromsdalen. Fartøyet er av type Nor-Dan Speedsjark 35, og har verftets bnr. 101.



Båten nyttes til garn-/ og teinefiske, og er godkjent for Bankefiske 1. Fartøyet har en åpen, trivelig interiørløsning, heter det i en pressemelding fra verftet. Innredningen er i teak/hvit respatex, med synteak-dørker i førerhus/kabin. Her er også installert et Eberspacher varmeapperat på 4 kW. Forut i lugaren er det tre faste køyer samt fire skap.

MASKINERI

Universal Diesel AS har levert en Perkins-hovedmotor på 300 hk. ZF 280-gir med cruisekommando og elektronisk sluresystem med to styreposisjoner, samt baugthruster, er levert av KGK. Hydraulisk anlegg er levert av Egil Eng & CO/AC-Marine.



DEKK

Aluminiumsrekker på dekk er levert av Suntec AS. AJ-Drift AS har levert båtens master, luker og garnbinge. Dekksrigging er utført av Smådal Mekaniske AS. Det er også tørkeskap på dekk.



ELEKTRONIKK

Nonstind har komplett navigasjon fra Simrad levert av Navico AS. Fartøyet har blant annet Simrad NSS Evo3 kartplotter, 4 G radar i takkonsoll, 2 x Simrad M19 skjermer i dashbord, 7” ekkolodd på dekk, Simrad AP60 autopilot, AD 80 interface til thruster, og 19” monitor i bakvindu for speiling av Olex.



DIVERSE

Svennevik Bygg AS har levert innredningen om bord. Vinduer kommer fra Ertec AS og fra Libra Plast AS kommer dørene. Det er radartransponder og nødpeilesender fra Simrad om bord, samt landstrøm, håndholdt VHF, inverter og antenner for AIS og VHF.