Nordhavet (03/2019)

I februar ble Nordhavet overlevert fra Larsnes Mek. Verksted AS til Arvesen AS, Engenes.Snurrevadsfartøyet er verftets byggenummer 58. Design er av type NC 126 fra Naval Consult AS.

Nordhavet er rigget for kystnot og snurrevad. Nybygget er lik Sander Andre (MM 01/19), som verftet leverte til Mirsel AS i Sørvågen, med noen endringer av innredning og utrustning i henhold til rederiets ønsker.

FOKUS PÅ EFFEKTIVT FISKE

Rederiet Arvesen AS sitt nye fartøy er arrangert med CO 2 RSW-anlegg og seks RSW-tanker for levende fisk, fisk i tanker og fisk i kar med is-sørpe. Total lastekapasitet er på 420 m³. Videre har Nordhavet to notbinger og kombivinsjer for not og snurrevad. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler ø54mm snurrevadtau. Vakuum-anlegget er arrangert for lossing av RSW-tanker og for innlasting fra snurpenot og fra snurrevadnot.

STOR RESPONS

Dette nye fartøyet fremstår som et av de mest effektive og avanserte fartøy i kystflåten, med optimaliserte skroglinjer som vil gi fartøyet svært gode sjøegenskaper og lavt brennolje-forbruk, heter det i en pressemelding.

– Denne nye generasjonen fiskefartøy som nå er utviklet av Naval Consult i tett samarbeid med Børge Arvesen i rederiet Arvesen, Einar Tore Esaiassen i Maritime Competence og med Jarle Gunnarstein i Larsnes Mek. Verksted, er en videreutvikling av tidligere vellykkede fiskefartøy fra Naval Consult. Nybygget har allerede fått stor respons fra hele kystflåten her i landet, og flere nye fartøyer er allerede under planlegging, skriver designselskapet på sin nettside.

DÅP

Nordhavet ble døpt ved fiskerihavnen på Engenes i Troms.

MASKINERI

Hovedmotorene er av type 6EY22AW fra Yanmar. Finnøy Gear & Propeller AS har levert girsystem av type G-50FKV og propellanlegg av type P65.22.250.4. To dieselgeneratorer av type Scania DI13 74 M og en Stamford HCM634K2 akselgenerator, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Brunvoll AS har levert sidepropeller av type FU-45-LTC 1225.

DEKK

Dekkskranen er av type KN-32/2,0/60/30/20 og er levert av MacGregor-Triplex AS. Capstan av type CF-801, hydraulikkaggregat, ankervinsjer og trålevinsjer er levert av SMV Hydraulikk AS. Vinsjene har trekkraft på 25 tonn og kapasitet på 12 kveiler 54 mm snurrevadtau, ifølge nettsiden til designer Naval Consult. Fiskepumpeutstyr er levert av Z-Marine AS. Vakuum-lossesystemet er levert av MMC AS. Vakuum-anlegget er arrangert med sug fra not og snurrevad-not. RSW-anlegget er levert av Kuldeteknisk AS. Notlegger av type NK-6000, notvinsj av type 740/360/2DP, flålegger og ringnål, er levert av Macgregor-Triplex AS.

INNREDNING

Det er fire enmannslugarer og tre tomannslugarer om bord. Møbler i innredningen er levert av R&M Ship Interior AS. Diverse møbler er levert av Ekornes. Mare Safety AS har levert bysseutstyr, og ventilasjonssystem er levert av Wangsmo AS. Rovde Møbel & Design AS har levert alt av platemøbler. Generell belysning er levert av Glamox.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord, er foretatt av HE Teknikk AS. Bropulter er levert av Steinsvik AS, mens Ocean Electronics AS har levert Furuno radarsystem, Simrad gyrokompass, CCTV, VHF og GMDSS. ProNav AS har levert en pakke med elektronisk utstyr, deriblant radar, gyro og GPS fra JRC, som er installert av Måløy Radioforretning AS. Callingsystem er levert av Vingtor og Phontec.