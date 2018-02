Nordtind (02/2018)

3. januar ble Nordtind overlevert fra Vard Søviknes til Havfisk ASA, Ålesund. Tråleren er verftets byggenummer 847, og designet er av type VARD 8 02 fra Vard Design.

Nordtind har en produksjonskapasitet på nesten 100 tonn i døgnet, og er bygd som kombitråler med mulighet for både fersklagring og ombordfrysing av fangstene. Lasterommet er på totalt 1825 kubikkmeter, og det er kapasitet for 367 kubikkmeter ensilasje i tanker.

ISFORSTERKET SKROG

Skipet tilfredsstiller kravene til Silent-F for lavest mulig støy ut i sjøen under leting etter fisk. Fabrikken om bord er stor, med produksjons- og frysekapasitet på over 80 tonn pr. døgn, og to separate lasterom for kjøling og frysing av fisk. Skipet er også utviklet for trippeltråling med fire trålvinsjer for rekefiske i vintersesongen, og med isforsterket skrog kan Nordtind operere nært opp til isbelagte områder.

EKTE VARD-PRODUKT

Den nye hekktråleren er et nytt design videreutviklet fra de tre trålerne i Gadus-serien, som ble levert fra Vard til Havfisk i 2013 og 2014. Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i februar 2016, og har en verdi på ca. 325 millioner kroner. 70 prosent av utstyret om bord er levert av norske selskap.

– Vi er veldig glade for å ha proaktive og løsningsorienterte kunder som Havfisk, og dette er et fartøy vi er stolte over å ha fått bygge. Mange aktører i den maritime klyngen har vært involverte, og det samme har de fleste selskapene i Vard-konsernet, sa verftsdirektør Frode Klokk under dåpen.

Blant annet er designet av Vard Design, skroget er bygget ved Vard Braila, Vard Electro har stått for elektrisk installasjon og SeaQ-utstyr, Vard Accommodation har levert innredning og Vard Søviknes har stått for prosjektgjennomføring, utrustning, testing og ferdigstilling.

HYBRID

Nordtind har et hybrid fremdriftsanlegg hvor man kan kjøre dieselelektrisk, diesel mekanisk eller en kombinasjon, alt etter hva operasjonen krever. Fartøyet leveres med elektriske trålvinsjer fra Seaonics som regenererer strøm under skyting og tauing av trål. Alle vinsjene er koblet sammen med akselgeneratoren i SeaQ Microgrid som gir et mindre elektrisk tap.

Til sammen gir dette et optimalt elektrisk system som bidrar til en forbedret drivstoffeffektivitet og større operativ fleksibilitet, heter det i en pressemelding.

NY INTEGRERT BRO

Nordtind er utstyrt med en unik navigasjons- og fiskeletingsbro, hvor det i utviklingen har vært fokus på å skape en optimal arbeidsplass for operatøren, ifølge Vard. Vard Electro lanserte SeaQ Bridge på NorShipping i 2015, og løsningen har høstet gode tilbakemeldinger fra installasjoner på offshorefartøyer. Broløsningen representerer et paradigmeskifte innen integrasjonsbro, og kan tilpasses og installeres i alle typer fartøy. Om bord i Nordtind er SeaQ-broen spesielt utviklet for operasjon av fiskefartøy.

Skipsbroen er designet med operatøren i fokus, organisert for å oppnå et oversiktlig og effektivt arbeidsområde hvor brukervennlighet, sikkerhet og ergonomi har stått sentralt. Viktig navigasjons-, kommunikasjons-, og fiskeletingsutstyr fra ledende leverandører er integrert sammen i et effektivt arbeidsmiljø.

Operatøren har fra sin arbeidsplass lett tilgang til alle vesentlige systemer om bord, og den fleksible løsningen har gitt Havfisk stor valgfrihet med hensyn til hvilke systemer og tilpasninger de ønsker.

KLASSE

Nordtind er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1, Stern Trawler, E0, T-mon, BIS, Ice-1B (hull only). Fartøyet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Ålesund.

DÅP

Nybygget ble døpt ved Skansekaia i Ålesund 5. januar. Skipets gudmor er Anne Karin Ferstad, som er HR-sjef i Havfisk. Etter dåpen fikk de mange fremmøtte muligheten til å ta seg en tur om bord, noe de fleste av dem så ut til å benytte seg av.

MASKINERI

Hovedmotoren av type B33:45L8 yter 4800 kW ved 750 o/min, og er levert av Rolls-Royce Bergen Engines AS. Rolls-Royce Marine AS har levert gir av type 850 GHC og thruster av type TT 1650 AUX FP. på 800 kW ved 1500 o/min. Hovedgeneratorsett av type 3512C samt hjelpemotor, er levert av Pon Power AS. Nogva Motorfabrikk AS har levert en nødgenerator, som yter 374 kW ved 1800 o/min.

DEKK

Seaonics AS har levert alle vinsjer og kraner, slik som midtskipskran, trålvinsj og hjelpevinsjer. Trålblokker og elektriske hjelpevinsjer er levert av Br. Markussens Metalvarefabrikk AS. Optimar AS har utviklet og levert fabrikken om bord. Hordafor AS har levert avlusningsanlegget.

INNREDNING

Vard Accommodation har levert innredning til en besetning på 25 personer i 10 offiser-lugarer og 15 en-persons-lugarer.

ELEKTRONIKK

Vard Electro har foretatt den elektriske installasjonen, og levert SeaQ-utstyr som kommunikasjonssystem, integrert alarm og monitorsystem, PMS og skipsmodussystem samt selve SeaQ brosystemet. Satelittnavigasjon og radar er levert av Furuno Norge AS. Ekkolodd og logg kommer fra Simrad, mens radio, livflåteradio, nødsignal, VHF og UHF-telefon kommer fra Sailor, Jotron og Motorola.