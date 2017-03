North Barents (03/2017)

North Barents ble 18. januar overlevert fra Simek AS til GulfMark Rederi AS. Gulf Offshore Norge, datterselskap av GulfMark Offshore Inc., er operatør av fartøyet. Forsyningsfartøyet er verftets byggenummer 131, og har design av type ST 216 Arctic fra Skipsteknisk AS.

Forsyningsfartøyet skulle etter den opprinnelige planen gå inn i flåten til Gulfmark i løpet av første kvartal 2016, men overleveringen ble i overensstemmelse mellom verft og rederi utsatt til i år.

DÅP North Barents ble døpt og overlevert 18. januar.

KLASSE North Barents er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, SF, E0, DK(+), Dynpos AUTR, HL(2,8), LFL*, CLEAN DESIGN, COMF-C(3)-V(3), NAUT OSV (A), ICE-1B, WINTERIZED BASIC, SPS, OIL RECOVERY. Skipet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Sandnes.

MASKINERI North Barents har dieselelektrisk fremdrift med tre Wärtsilä hovedmotorer, som hver driver en generator levert av NES AS (Norwegian Electric Systems). NES har også levert hovedtavlen, frekvensomformerne og motorer for propeller og thrustere. Brunvoll AS har levert to tunnelthrustere samt en nedsenkbar thruster.

DEKK Kraner på dekk er levert av MacGregor AS. Dekksutstyr, som vinsjer og capstaner, er levert av NDM AS. Maritime Partner AS har levert MOB-båt, og Vestdavit AS har levert davit. Lanterner, kontroller og tyfon er levert av Tranberg AS.

INNREDNING Fartøyet er innredet for 40 personer fordelt på 14 single og 13 doble lugarer. Videre er det treningsrom, hospital, kontor, dagrom, vaskeri og en romslig bysse og messe. Garderobe- og verktøyskap er levert av SSG AS, ventilasjonssystem er levert av Aeron AS, Beha-Hedo AS har levert bysseutstyr, toalettsystem er levert av Jets Vacuum AS, Bohamet AS har levert vinduer, vindusviskere og utvendige dører, mens IMS har levert vanntette dører.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er foretatt av Flekkefjord Elektro AS. Styrehuset er utstyrt med integrert brosystem levert av Kongsberg Maritime AS, som også har levert mye av navigasjonsutstyret om bord. Zenitel AS har levert intercomsystem.