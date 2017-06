Nørvøy (06/2017)

27. april ble Nørvøy overlevert fra Brødrene Aa AS til Boreal Sjø AS. Den hurtigående passasjerkatamaranen er verftets byggenummer 288.

Møre og Romsdal fylkeskommune signerte i 2015 kontrakt med Boreal Sjø AS om drift av fire hurtigbåter. Transportrederiet har bestilt fem nye fartøy i den sammenhengen, som skal settes inn i skyssbåttrafikken i fylket. Brødrene Aa fikk byggekontrakt på tre av disse.

Nørvøy er den tredje hurtigbåten verftet leverer til Boreal Sjø, og den siste i denne sammenhengen. Jektøy ble levert 24. februar (MM 04/17), og den første båten, Valderøy (MM 03/2017), ble overlevert i januar. Nørvøy har plass til 147 passasjerer, og skal trafikkere i Langevågsruten utenfor Ålesund. Det skal ha blitt lagt stor vekt på passasjerkomfort under utformingen og byggingen av båtene.

MASKINERI Bostek AS har levert hovedmotorer, overvåking og manøversystem. Hovedmotorene er to MTU 8V2000 M72, som hver yter 720 kW ved 2250 o/min. Manøversystem er av type MTU RCS-5 for CPP-drift. Girboks er av type HD220 med H-gir konfigurasjon, og propellanlegg er av type EcoFlow CPP, begge levert av Servogear AS. Generator av type Nogva Deere 4045DFM50/Stanford UCM 224E1, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Sleipner Motor AS har levert baug-

thruster av type SH550/386TC.

INNREDNING Innredningen er levert av Ortnevik Tre AS. West Mekan AS har levert passasjerstolene om bord. Dette skal være særdeles komfortable stoler type WM 1000 Lux. Dørkbelegg er levert av Fjordesign AS og styrehusstoler er levert av Alu Design.

DIVERSE Elektrisk installasjon er foretatt av Eikefjord Elektro AS. Navigasjonsutstyr og annet elektronisk utstyr, er levert av Landor Larsen AS. Undertun AS har levert det installerte evakueringssystemet, av type UIAS-MES SR 150 med Viking 150 DKS (lukkede redningsflåter).