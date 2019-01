Norwegian Gannet (01/2019)

Foto: Balenciaga

I november 2018 ble Norwegian Gannet overlevert fra Astilleros Balenciaga i Spania til Hav Line Gruppen, Bergen. Wärtsilä Ship Design har utviklet designet. Fartøyet er verftets byggenummer 409.



Norwegian Gannet er Hav Line Gruppens nye slaktebåt. Slaktebåter i seg selv er ikke så unikt, men det spesielle med Norwegian Gannet er at fisken hentes fra norske oppdrettsmerder, slaktes om bord i Norge og føres deretter direkte til levering i Danmark. Fartøyet kan ta ut 1000 tonn per tur, og går fra oppdrettsanleggene til Hirtshals rundt 2,5 ganger per uke. I Hirtshals står et nybygd sorterings- og pakkeanlegg klart til å ta imot fisken.



MILJØVENNLIG

Fartøyet har et nyutviklet hybrid fremdriftssystem, men rederiet fremhver at selve konseptet også er miljøbesparende.



– Ved å frakte fisken direkte fra merd til filetering, erstatter skipet rundt 100 turer med trailer ukentlig. Denne prosessen sørger også for redusert svinn samt økt fiskevelferd og lønnsomhet. I tillegg blir fisken kjølt raskere ned, noe som gir lengre holdbarhet, sier administrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen. Det er også installert et renseanlegg om bord, der prosessvann blir filtrert, ozonert og klorert før det slippes ut.



STOR KAPASITET

Det er 14 sløyemaskiner om bord, og båten har med disse en sløyekapasitet på 25 fisk i minuttet. Den kan også pumpe 100 tonn fisk i timen. Den samlede mengden laks fra skipet per år skal være 160.000 tonn. Kapasiteten er dermed større enn hos et hvilket som helst landbasert lakseslakteri, i alle fall i Norge.



SYMBOLSK NAVN

Hav Line Gruppen består av flere kjente aktører innen fiskeri i Norge.

Aksjonærene er Haugland-gruppen, som eier oppdrettselskapet Erko Seafood, og familien Sekk-ingstad gjennom holdingselskapet Trient. Båtnavnet har de hentet fra “gannet”, havsule, som er en stor sjøfugl i sulefamilien. Havsulen kan overleve i månedsvis ute på havet, i all slags vær.



DÅP

Norwegian Gannet ble først døpt 16. mai i den spanske småbyen Zumaias. Her var både representanter fra rederfamiliene, spanske myndigheter, direktører fra verftet og andre innbudte gjester på plass. Også rundt hundre arbeidere fra Astilleros Balencia som har vært med på å bygge skipet, var til stede. Kristin Sandberg var her gudmor.



Etter prøveturer og overlevering gikk turen til Bergen, der det ble arrangert dåp nummer to 17. november. Gudmor denne gang var Anne Hvistendahl, Head of Seafood i DNB. Også på denne dåpen var oppmøtet stort, med mange representanter fra havbruks- og shippingnæringen samt andre skuelystne. Etter det Maritimt Magasin forstår, var det flere hundre personer til stede. Det er tydelig at Norwegian Gannet skiller seg ut og er noe helt spesielt, som kommer til å gjøre seg gjeldende i fiskeribransjen i årene fremover.



KLASSE

Fartøyet seiler under norsk flagg, og har Bergen som hjemmehavn.



MASKINERI

Wärtsilä har levert hovedmaskineriet om bord. Fartøyet drives av deres dieselelektrisk hybridmotor, Wärtsilä 31. Den har blitt beskrevet som verdens mest energieffektive firetakters dieselmotor, og er også den første dieselhybridløsningen for dette markedet. Hovedmotoren har en kapasitet på 6100 kW. Her er to hjelpemotorer på 1580 kW hver, en sidepropell på 1400 kW foran, to på 700 kW akter, i tillegg til en batteripakke på 250 kW/t. Dieselmotoren kan ligge med optimal belastning, der batteriet bidrar når ekstra kraft trengs. Så lades det når effektbehovet er lavere. Brunvoll AS har også vært involvert, og levert thrustere.



DEKK

Kranene på dekk er levert av Heila, mens vinsjene kommer fra Palfinger. Fiskefabrikken er levert og installert av Optimar AS. Mange leverandører har bidratt med ulike leveranser til fabrikken, slik som Baader Norge AS, Cflow AS, Downstream AS, Ditech AS og Frionordica AS.



INNREDNING

Det spanske design- og arkitekturfirmaet Oliver Design har stått for innredningen. Hav Line Gruppen opplyser om at Beha Hedo AS har levert bysseløsning gjennom Oliver Design, og Teknotherm AS har levert ventilasjonssystemet.



ELEKTRONIKK

Elektroarbeid og tavler er levert og installert av Wärtsilä Automation. Dynamisk posisjoneringssystem kommer fra Kongsberg Maritime AS, mens radarer og navigasjonsutstyr er levert av Westronic AS.

