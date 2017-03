Nothav (03/2017)

Nothav ble i januar overlevert fra NSS Spolka, Szczecin i Polen, til Notmann AS, Knarrevik. Fartøyet er verftets byggenummer 005. Design er av type MPSV34 fra Heimli Ship Design AS i Fitjar.

Nothav er en spesialdesignet katamaran, utviklet i tett samarbeid mellom Heimli Ship Design og rederiet. Fartøyet har kraner og hele arbeidsdekket foran. Rorhus ligger bak, noe som medfører mindre fare for å treffe oppdrettsanlegg med propellene. Alt arbeid foregår over baugen med fullt utsyn fra broen.

NSS (Norwegian Shipbuilding Supplies) har også bygget søsterfartøyet, Notmann, som rederiet fikk levert i 2015.

FORSKJELLIGE ARBEIDSOMRÅDER Med et dekksareal på 240 kvadratmeter har arbeids- og servicebåten plass til å håndtere tunge fortøyninger, og den har lukket lasterom for å unngå smittespredning ved frakt av notposer, i tillegg til et eget lasterom for garn og beredskap ved eventuell rømming.

– Skipet er godt egnet til bruk både i oppdrettsnæringen og som et service- vedlikeholdsfartøy for oljerigger som ligger ved verft, kan Heimli Ship Design opplyse om.

MASKINERI Bjordal og Madsen AS har levert hovedmaskineriet. Dette består av to Volvo Penta D13 med en effekt på 331 kW hver, to hjelpemotorer på 415 kWe hver, og havnegenerator av type Perkinson. Gir av type G27F CP er levert av Finnøy Gear & Propeller AS. Fire sidepropeller på 150 hk hver, er levert av PMH AS.

DEKK To Fassi-kraner, en på 150 t/m og en på 50 t/m, er levert av Nord Kran AS. 60 tonns vinsj er levert av MBH AS, som også har levert fire capstaner på fem tonn hver.

DIVERSE Navigasjonsutstyr er levert av Kongsberg Maritime Elektro. Innredningsarbeidet er gjort av verftet, og det er lagt opp til fire tomannslugarer.